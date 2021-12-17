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Tatlıses'in tecavüz davasında karar çıktı

Oryantal Sibel Gökçe katıldığı televizyon programında 20 yaşındayken İbrahim Tatlıses'in tecavüzüne uğradığını iddia etmişti. Bu suçlamanın ardından mahkemeye başvuran Tatlıses, "Bu asılsız iftira yüzünden onurum kırıldı, itibarım sarsıldı" diyerek Sibel Gökçe ve televizyon kanalından şikayetçi olmuştu. Gökçe ile televizyon kanalı ve program yapımcısının 12 bin lira manevi tazminat ödemesine karar vermişti. Her iki tarafın itirazı üzerine yeniden görülen davada karar çıktı.

Ekleme: 17.12.2021 - 22:51 Güncelleme: 17.12.2021 - 22:53 / Editör: Ozge Selin
Tatlıses'in tecavüz davasında karar çıktı
Sibel Gökçe'nin İbrahim Tatlıses'in tecavüzüne uğradığını iddia etmesi gündeme bomba gibi düşmüştü. Tatlıses iddialardan sonra dava açmıştı. Mahkeme İbrahim Tatlıses'i haklı buldu.

12 BİN LİRA TAZMİNATA KARAR VERİLDİ

Sibel Gökçe, 8 yıl önce katıldığı televizyon programında, "20 yaşındayken İbrahim Tatlıses'in tecavüzüne uğradım" açıklaması yapmıştı. Herkesi şoke eden bu iddiadan sonra İbrahim Tatlıses Gökçe'ye 60 bin liralık tazminat davası açtı.

Tatlıses açıklamaların onuru ve itibarına zarar verdiğini öne sürdü. Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre; mahkeme, geçen yıl İbrahim Tatlıses'in açtığı davayı kısmen kabul ederek Sibel Gökçe ile televizyon kanalı ve program yapımcısının 12 bin lira manevi tazminat ödemesine karar vermişti..

YARGITAY KARARI BOZDU

Her iki tarafın da itirazı üzerine dosya Yargıtay'a taşındı. Yargıtay'ın tazminat miktarı yönünden davayı bozması üzerine dava yeniden görülmeye başlandı.

İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde önceki gün görülen davanın karar duruşmasına sadece avukatlar katıldı. Mahkeme, yine İbrahim Tatlıses'i haklı buldu.

Davayı kısmen kabul eden mahkeme, davalılar Sibel Gökçe ile televizyon kanalı ve program yapımcısının 10 bin lira manevi tazminatı 8 yıllık faiziyle birlikte İbrahim Tatlıses'e ödemesine karar verdi.

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