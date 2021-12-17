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Sevcan Orhan'dan evlilik açıklaması!

Türk Halk Müziği'nin sevilen isimlerinden Sevcan Orhan'ın annesi Selma Orhan, Arnavutköy'de bir mekanda 65'inci yaş gününü kutladı. Şarkıcı, 2022 yılından beklentileri ve özel hayatıyla ilgili soruları yanıtladı.

Ekleme: 17.12.2021 - 09:54 Güncelleme: 17.12.2021 - 09:54 / Editör: Ozge Selin
Sevcan Orhan'dan evlilik açıklaması!
39 yaşındaki ünlü sanatçı Sevcan Orhan'ın annesi Selma Orhan, Arnavutköy'de bulunan Bahtiyar adlı mekanda yakın aile dostlarının da katıldığı sürpriz bir doğum günü organizasyonunda 65'inci yaş gününü kutladı.

Yakın zamanda oğlu Cihan Orhan'ın dünyaevine gireceğini dile getiren anne Selma Orhan, "Her şey kısmet diyoruz ama tabi artık bende torun sevmek istiyorum" diyerek bakışları ile Sevcan Orhan'ı işaret etti.

"PARİS'TEN HERKESE SEVGİLER"
Annesinin beklenmedik sözleri ile kısa süreli bir şaşkınlık yaşayan başarılı sanatçı Sevcan Orhan, "Yılbaşında Paris'te sahne alacağız. Kestane balının diyarı Paris'ten herkese sevgiler" sözleri ile konuyu geçiştirmeye çalışırken herkesi tebessüm ettirdi.

Şarkıcı 2022 yılından beklentilerini, "En önemli beklentim huzur. Umarım sağlık dolu ve bol kazançlı bir yıl olur 2022" ifadeleriyle açıkladı.

"İNANIN ÇOK MUTLUYUM"
Orhan, muhabirlerin "Yeni yılda gelinlik giyecek misiniz? Ufukta evlilik var mı?" sorusuna ise "Gökhan'la (Dağıstanlı) çok çok iyi giden bir ilişkimiz var. Birbirimizi anlıyor, tamamlıyoruz. İnanın çok mutluyum, ancak her şey biraz da nasip kısmet. Kaderde varsa o da olur inşallah" yanıtını verdi.

Son olarak basına yansıyan kripto para haberleri ile ilgili de konuşan sanatçı, teknolojik çağa adapte olmanın da gerektiğini belirterek şu ifadeleri kullandı; "Açıkçası bu basın danışmanımın fikriydi. 'Tüm dünya tarafından kabul gören bi sistemi biz neden reddedelim ki?' dedi ve bu da benim aklıma yattı. Değişmeyen tek şey değişimin kendisidir..."

"SEMPATİK GELİYOR"
"Çağa ayak uydurmazsak yaratılışımıza ters düşmüş oluruz. O günden beri anlamaya çalışıyorum bende bazı şeyleri. Etherium'a ayrı bir sempatim var. Anladığımdan değil, ismi bana sempatik geliyor. Henüz bir cüzdanım yok. Biraz anlayıp alışınca neden olmasın diyorum şimdilik."


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