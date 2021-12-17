Seren Serengil'den duygulandıran veda videosu!

Zayıflık uğruna birçok kez bıçak altına yatan, geçirdiği ameliyatların ardından dumping sendromuna yakalanan Seren Serengil, yaşam savaşı veriyor. 43,5 kiloya kadar düşen ve organları iflas etmek üzere olan Serengil, bu sabah sağlığına kavuşmak için ameliyata alındı. Ameliyat öncesi kamera karşısına geçen sunucu, bir veda videosu çekti. O anlar Beyaz TV'de yayınlanan "Söylemezsem Olmaz" programında yayınlanırken, partneri Bircan Bali'nin gözlerinin dolduğu görüldü.

Uzun süredir sağlık sorunlarıyla boğuşan Seren Serengil, geçirdiği zayıflama ameliyatları sonrasında dumping sendromuna yakalanmıştı.43,5 kiloya kadar düşen ve organları iflas etmek üzere olan Serengil, bu sabah ameliyata alındı.Ameliyat öncesi bir veda videosu da çeken Serengil, helallik istedi ve riskli bir ameliyata girdiğini söyledi.Serengil, 'İnşallah her şey yolunda gidecek. Birazdan ameliyata alınacağım. İnşallah sağ salim çıkıp, ben yine bir yolunu bulup geleceğim. Ama olur da terslik olursa... Zor bir ameliyat, organlar içeride yapışmış olabilir diyorlar.' dedi.Serengil'in ameliyata gitme anından ilk görüntü de Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programında yayınlandı.Sunucunun partneri Bircan Bali'nin de o anlarda gözlerini dolduğu görüldü.