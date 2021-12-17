Kazada sevgilisini kaybeden Gülçin Ergül ilk kez konuştu! 'Arabada şarkı söylüyordum, her şey 3 saniyede oldu'

Dağılan Hepsi grubunun solistlerinden Gülçin Ergül, önceki gün sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı ile Balıkesir Susurluk mevkinde seyir halindeyken bir trafik kazası geçirdi. Yaşanan kazada Erdaş Şeyda Lafçı olay yerinde hayatını kaybetti, Gülçin Ergül ise yaralandı. Tedavisi tamamlandıktan sonra taburcu olan şarkıcı, vahim olayın ardından ilk kez konuştu. Ergül, "O kadar mutluydum ki arabada şarkı söylüyordum. Her şey üç saniyede oldu bitti." ifadelerini kullandı. İşte Gülçin Ergül'ün tüm açıklamaları...

Hepsi grubuyla adını duyuran ve sonrasında yoluna tek başına devam eden başarılı şarkıcı Gülçin Ergül, bir radyo programına katılmak üzere sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı ile İzmir'den İstanbul'a giderken trafik kazası geçirdi.Feci kazada Lafçı hayatını kaybederken, Ergül de yaralanarak hastaneye kaldırıldı.Tedavisinin ardından hastaneden taburcu edilen Gülçin Ergül, Posta'ya konuştu. Hayatta olabilecek en kötü şeyi yaşadığını söyleyen Ergül, şunları dile getirdi:'İşlerim için İstanbul'a gidiyorduk. Erdal bana eşlik ediyordu. Kazadan kısa süre önce bana çok güzel şeyler söylemişti. Hep onları düşünüyordum.O kadar mutluydum ki arabada şarkı söylüyordum. Her şey üç saniyede oldu bitti. Fiziksel olarak yaşıyorum evet ama hayat arkadaşımı, aşkımı, meleğimi, diğer yarımı kaybettim.'Taburcu olduktan sonra İzmir'e sevgilisinin ailesinin yanına gittiğinden bahseden şarkıcı, sözlerine şöyle devam etti:'Onlar benim ailem. Birbirimize destek oluyoruz. Bugün (dün) de sevgilimin mezarını ziyarete gittim. Bir kez daha yıkıldım çünkü öldüğüne inanamıyordum.Bu bir kabus olmalı. Ben iyiyim, tedavim devam ediyor. Meleğimin acısının yanında benim ağrılarım bir hiç.Çok bitkinim, gözlerimin feri söndü. Acımın tarifi yok.'