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Karnı burnunda ilk paylaşım

Geçtiğimiz haziran ayında nikah masasına oturan Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu'ndan bebek müjdesi gelmişti. İlk çocuklarını kucağına almak için gün sayan çiftin kızı olacağı öğrenilmişti. Anne olma heyecanı yaşayan Çeşmioğlu'ndan karnı burnunda ilk paylaşım geldi. Takipçileri "Annelik sana çok yakışacak" şeklinde yorumlar yaptı.

Ekleme: 17.12.2021 - 20:01 Güncelleme: 17.12.2021 - 20:05 / Editör: Ozge Selin
Karnı burnunda ilk paylaşım
Uzun süredir aşk yaşayan Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu, geçtiğimiz haziran ayında dünyaevine girdi. İlişkilerini gözlerden uzak yaşayan çiftten bebek haberi geldi.

Geçtiğimiz haftalarda görüntülenen Taner Ölmez bebek haberini doğrulamış ve 'Kızım olacak' şeklinde konuştu.

'İlk duyduğum anda çok mutlu oldum' diyen 35 yaşındaki oyuncu, 'İnanılmaz bir şey gerçekten, Allah isteyen herkese versin' ifadelerini kullanmıştı.

Hamile olan Ece Çeşmioğlu son halini sosyal medyada paylaştı.

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