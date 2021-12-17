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GQ Men Of The Year 2021'de Yılın Kadını ödülünü Öykü Karayel aldı! Teşekkür konuşması eşi Can Bonomo'yu ağlattı...

Dün akşam düzenlenen GQ Men Of The Year 2021'de Yılın Kadını ödülünü alan Öykü Karayel, teşekkür konuşmasında eşi Can Bonomo'ya duyduğu sevgisini bir kez daha gözler önüne serdi. Öykü Karayel'in sözleri magazin gündemine damga vurdu. Can Bonomo ise eşinin sözleri karşısında gözyaşlarına hakim olamadı.

GQ Men Of The Year 2021'de Yılın Kadını ödülünü Öykü Karayel aldı! Teşekkür konuşması eşi Can Bonomo'yu ağlattı...
Ekleme: 17.12.2021 - 11:00 Güncelleme: 17.12.2021 - 11:36 / Editör: Ozge Selin
GQ Men Of The Year 2021'de Yılın Kadını ödülünü Öykü Karayel aldı! Teşekkür konuşması eşi Can Bonomo'yu ağlattı...
GQ Türkiye'nin her yıl düzenlenen Men Of The Year ödül töreni başarılı sunucu ve oyuncu Fadik Sevin Atasoy'un sunumuyla gerçekleştirildi. Ünlü isimlerin ödüllendirildiği gecede Yılın Kadını ödülü ise bu yıl oynadığı dizilerdeki başarısıyla adından söz ettiren Öykü Karayel aldı.

'KAHRIMI ÇEKEN EŞİME TEŞEKKÜR EDERİM'

Teşekkür konuşmasında 2018 yılında evlendiği bir çocuğunun babası şarkıcı Can Bonomo hakkında konuşan Karayel, 'Ben stresli bir insanım. Benim bütün stresimi, kahrımı çeken ve göğsünde yumuşatan sevgili eşime çok teşekkür ederim' dedi.

EŞİNİN SÖZLERİ AĞLATTI
Eşinin sözleri karşısında duygusal anlar yaşayan başarılı şarkıcı Can Bonomo ise gözyaşlarına hakim olamadı.

Öykü Karayel'in duygusal anlarında eşi Can Bonomo gözyaşlarına hakim olamadı
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