Dilan Çiçek Deniz İzlanda yolcusu!

Yaz başından beri birlikte olduğu İzlandalı sevgilisi Thor Saevarsson'dan geçtiğimiz hafta evlenme teklifi alan Dilan Çiçek Deniz, pazartesi günü sevgilisinin ailesiyle tanışmak için İzlanda'ya uçuyor.Yönetmen sevgilisinin kendisine sürpriz yaparak, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde evlenme teklifi etmesiyle şoke olan güzel oyuncu, o anları takipçileriyle paylaşarak, teklife “evet” dediğini ve çok mutlu olduğunu anlatmıştı.Thor Saevarsson, “ruh eşim” dediği Dilan Çiçek Deniz'i artık ailesiyle tanıştırmak istiyor.Pazartesi günü İzlanda'ya uçacak olan çift, yılbaşını Saevarsson ailesiyle geçirdikten sonra İstanbul'a dönecek.