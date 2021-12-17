Avşar kızından olay yaratan açıklama

Yaşadığı polemiklerle oluğu kadar ilişkileriyle de gündem olan Hülya Avşar, önceki gün Yeniköy'de görüntülendi. Eski sevgilisi Sadettin Saran'ın hayatını kaleme aldığı 'İçimdeki Dağ' kitabında ilişkilerine dair kaleme aldıkları soruldu. Avşar'ın Sadettin Saran ile ilgili itirafı magazin gündemine damga vurdu.

Usta oyuncu ve şarkıcı Hülya Avşar'ın bir dönem Sadettin Saran'la çok konuşulan bir aşka imza atmış, ikili 2010 yılında yollarını ayırmıştı.İş insanı Sadettin Saran'ın hayatını kaleme aldığı 'İçimdeki Dağ' kitabı bir ay önce çıktı. İlişkileri ve evliliklerine dair yazdığı "Bazı ilişkilerim günlerce magazin basınını meşgul etti, bazısı duyulmadı bile. Bana özel kalsın isterdim. Duygularımı, yorumlar altında yaşamak yorucuydu" satırları, pişmanlık olarak değerlendirildi.Kitapta yer alan ifadeler sonrası gözler bir dönem aşk yaşadığı Hülya Avşar'a çevrildi.Posta'nın haberine göre; önceki gün Yeniköy'de görüntülenen Avşar eski aşkına "Ben yaşadığım hiçbir şeyden pişman değilim" karşılığını verdi.