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Aleyna Tilki'nin sicili artık temiz değil: 5 ay hapis ve para cezası!

Aleyna Tilki, ocak ayında İstanbul Havalimanı’nda bir güvenlik görevlisine hakaret edip tehditte bulunmuştu. Tilki kamu görevlisini tehdit ettiği için 5 ay hapis, hakarette bulunduğu için de 7 bin 80 lira adli para cezasına çarptırıldı.

Aleyna Tilki'nin sicili artık temiz değil: 5 ay hapis ve para cezası!
Ekleme: 17.12.2021 - 09:22 Güncelleme: 17.12.2021 - 09:31 / Editör: Ozge Selin
Aleyna Tilki'nin sicili artık temiz değil: 5 ay hapis ve para cezası!
Ocak 2020'de İtalya'nın Milano kentine gitmek için İstanbul Havalimanı'ndaydı. İddialara göre şarkıcı, bir yolcu ile henüz bilinmeyen bir nedenle yaşadığı tartışma sırasında bir özel güvenlik görevlisine de hakaret etti.

Olayın ardından özel güvenlik görevlisi Neslihan Ö.'nün şikayeti sonrası Tilki, polis merkezinde ifade verip, uçuşunu iptal ederek havalimanından ayrıldı.

4 YILA KADAR HAPİS CEZASI
Şikayet üzerine, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında genç şarkıcı hakkında 'Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret' ve 'Tehdit' suçlarından 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.



'SENİ MAHVEDECEĞİM'
Gaziosmanpaşa Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına tarafların avukatları katıldı. Mahkemede Tilki'nin 'Kimsin, polis misin?', 'Seni bulup mahvedeceğim', 'Salak mısın, senin yüzünden uçağı kaçırıyorum' şeklinde hakaret ve küfürler ettiği iddiası değerlendirildi. Dosyadaki tüm deliller, tanık beyanları ve görüntü izleme tutanakları, sanığın üzerine atılı suçları işlediğinin sabit olmasından kaynaklı cezalandırılması talep edildi. Tilki, 5 ay hapis ve para cezasına çarptırıldı.

ALEYNA TİLKİ'NİN SİCİLİ ARTIK TEMİZ DEĞİL!
Sabah'ta yer alan habere göre, duruşma sonunda mahkeme, sanık Aleyna Tilki'nin 'kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret' suçundan 7 bin 80 TL adli para cezasıyla cezalandırılmasına, 'Tehdit' suçundan ise 5 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verildi.


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