Şarkıcı Irmak Arıcı'dan bomba açıklamalar

Sesi ve fiziğiyle büyük kitle oluşturan güzel şarkıcı Irmak Arıcı, TRT Müzik'te yayınlanan ve sunuculuğunu İpek Açar'ın üstlendiği 'İpek Yolu' programının bu haftaki konuğu oldu.26 yaşındaki Irmak Arıcı, hakkında tüm merak edilenleri anlattı. İşte magazin haberinin detayları....'ORTAOKULDA ŞARKI SÖZÜ YAZIYORDUM'Mustafa Ceceli ile düet yaptığı 'Mühür' şarkısı ile adını duyuran Irmak Arıcı, müzik yolculuğu sorulunca şu ifadeleri kullandı; 'Babam bağlama çalıyordu, ablam da müzik öğretmeni. Ortaokulda şarkı sözü yazıyordum, yazma aşkım okulda başladı. Annemle babam Türk Sanat Müziği korosuna gidiyorlardı. 6 yıl onlarla koroya gidip, geldim.''BABAM KARŞI ÇIKTI...''Yeni nesil olarak adım geçse de Türk Sanat Müziği'ni, türküyü çok severim daha kıymetli geliyor bana. Babam müzik yapacağımı öğrenince 'Bu kapıdan çıktığında bir daha gelemezsin!' dedi.'Veterinerlik üzerine eğitim alan 26 yaşındaki şarkıcı, daha sonra sözlerini 'Kurtlar sofrasıydı, haklıydı. Veterinerlikte de kurtlar sofrası vardı. Ama babam şimdi mutlu' şeklinde sürdürdü..'VETERİNERLİK YAPMAK İSTİYORUM'Veterinerlik de yapmak istediğini belirten Irmak Arıcı, 'Veteriner hekimlere daha çok değer verilmesini istiyorum. Okurken de çalışırken de çok zor bir meslek. Derdini anlatamayan canlarla uğraşıyorlar. Veterinerlik yapmak istiyorum' cümlelerini kullandı.IRMAK ARICI, TRAFİKTE TARTIŞTIĞI KİŞİNİN YÜZÜNE TÜKÜRDÜÖte yandan Irmak Arıcı, geçtiğimiz ağutos ayında trafikte yol verme meselesi yüzünden tartıştığı kişinin yüzüne tükürmüştü. 'Korona salgını varken birine tükürmek suç!' diyen adamın kolunu sıkan genç şarkıcının o anları cep telefonu kamerasıyla kaydedilmişti.madı.'GERÇEĞİ BİLMEDEN BENİ YARGILADILAR'Umursamaz tavırlarıyla dikkat çeken Arıcı, daha sonra olay yerinden ayrılmıştı.Daha sonra olayla ilgili açıklama yapan Irmak Arıcı, 'Gerçeği bilmeden beni yargıladılar' şeklinde konuşmuştu.'PSİKOLOJİM BOZULDU'Arıcı, 'Gerçekten çok üzücü bir olay yaşadım. O olay görüldüğü gibi değildi. Bana yapılan ağır hakaret ve taciz sonrasında karşıya verdiğim tepkiydi. Olaydan sonra psikolojim bozuldu, sonrasında da kendimi ifade edemedim. İnsanlar da beni çok yanlış anladı bu yüzden. Çok üzüldüm ve çok yıprandım' ifadelerini kullanmıştı.HAREKETSİZCE BEKLEDİTüm bu yaşananların ardından Karasu'da sahne alan Irmak Arıcı, hareketsiz bir şekilde sahnede kaldı. Kendisini dinlemeye gelen hayranlarına adeta şok yaratan Irmak Arıcı'nın sahnede neden kendisini kaybettiği anlaşılmadı.SAHNEDEN İNDİRİLDİ İDDİASIKonser mekanında bulunan hayranlarının iddialarına göre; genç şarkıcı, kısa süre sonra sahneden indirildi. Müzik hayatında amatör Youtube videolarıyla başlayan Irmak Arıcı ve mekan yönetimi konu ile ilgili henüz bir açıklama yap