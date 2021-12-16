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Rubato solistinin davasında yeni gelişme

Evlenme aşamasında olduğu kız arkadaşına şiddet, cinsel saldırı gibi suçlarla magazin gündemine bomba gibi düşen Rubato grubunun solisti Özer Arkun'un 40 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle açılan davada flaş bir gelişme yaşandı. Mahkeme bazı suçların uzlaşma kapsamında kaldığını belirtti. Dosya uzlaştırma bürosuna gönderildi.

Ekleme: 16.12.2021 - 17:59 Güncelleme: 16.12.2021 - 18:00 / Editör: Ozge Selin
Rubato solistinin davasında yeni gelişme
Kız arkadaşına evlenme aşamasındayken şiddet uyguladığı iddia edilen Rubato grubunun solisti Özer Arkun hakkında 'kasten yaralama, 'basit cinsel saldırı, 'tehdit', 'şantaj', 'hakaret', 'nitelikli yağma' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 40 yıl 6 aya kadar hapisle cezası istemiyle dava açıldı.

SAVCI TALEP ETTİ, SANIK "BİR DİYECEĞİM YOK" DEDİ

Özer Arkun'un yargılandığı davanın 3. celsesi İstanbul Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya Arkun, mağdur Burcu Yılmaz'ı avukatı temsil etti.

Duruşmada esas hakkındaki mütalaası sorulan Cumhuriyet Savcısı, 'kasten yaralama' suçunun uzlaşma hükümleri içinde kaldığını belirtti, uzlaştırma kapsamında kalan diğer suçlar yönünden de dosyanın uzlaştırma bürosuna gönderilmesini talep etti. Bu durum üzerine sanık Özer Arkun'a bir diyeceği olup olmadığı soruldu ve ünlü solist Arkun, "diyeceğim yoktur" yanıtını verdi.

3 SUÇ YÖNÜNDEN 'UZLAŞTIRMA' KARARI

Mahkeme heyeti ise ara kararını verdi. 'Kasten yaralama', 'tehdit' ve 'hakaret' suçlarının uzlaştırma kapsamında kaldığını belirten mahkeme, suçların mahkumiyete konu olması halinde bu 3 suç yönünden uzlaştırma hükümlerinin uygulanması için dosyanın İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmesi'ne hükmederek duruşmayı erteledi. Tarafların bu 3 suç yönünden uzlaşıp uzlaşmayacağı merak konusu.

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