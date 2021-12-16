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Pınar Altuğ’un kardeşi ortaya çıktı! Görenler şaştı kaldı! İşte Altuğ’un kardeşi Kartal

Katıldığı güzellik yarışmasıyla adını duyurmasının ardından sunuculuk ve oyunculuk yapan Pınar Altuğ, Çocuklar Duymasın dizisiyle gönüllere taht kurdu. Yağmur Atacan'la yaptığı evlilikle magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden oldu. Küçük yaşlardan itibaren kameraların önünde bir hayat yaşayan Altuğ'un kardeşi ise görenleri şaşırttı! İşte Pınar Altuğ'un kardeşi Kartal...

Ekleme: 16.12.2021 - 23:13 Güncelleme: 16.12.2021 - 23:20 / Editör: Ozge Selin
Pınar Altuğ’un kardeşi ortaya çıktı! Görenler şaştı kaldı! İşte Altuğ’un kardeşi KartalKariyerine mankenlik yaparak başlayan, sonrasında ise oyunculuk ve sunuculuk yapan Pınar Altuğ Çocuklar Duymasın dizisiyle gönüllere taht kurdu.

2008 yılında kendisinden yaşça küçük oyuncu Yağmur Atacan ile hayatını birleştiren Pınar Altuğ, sanat dünyasının parmakla gösterilen çiftlerinden.

Özel hayatıyla magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden olan ve tüm hayatını kameralar önünde yaşayan Altuğ'un kardeşi ise görenleri şaşırttı..

İşte Pınar Altuğ'un kardeşi Kartal…

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