Oyuncu çift Ceyhun Fersoy ve Begüm Öner'e kabusu yaşatmışlardı! Begüm Öner: Hamileyim dedim dinlemediler

Ceyhun Fersoy, geçtiğimiz günlerde bir mekanda eşiyle birlikte darp edilmişti. Çift, avukatları aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Ünlü oyuncunun eşi Begüm Öner'in kavga esnasında, saldırganlara "Hamileyim, lütfen durun artık" dediği öğrenildi.KAVGANIN ORTASINDA KALDILARGecenin perde arkasında yaşananlara SABAH ulaştı. Ceyhun Fersoy, eşi Begüm Öner ile birlikte arkadaşlarının doğum günü kutlaması için Beyoğlu'ndaki bir eğlence mekanına gitti. Gecenin ilerleyen saatlerinde yan masada oturan müşteriler ile işletmeci arasında kavga çıktı. Arbede arasında kalmak istemeyen Fersoy ve eşi, kolluk kuvvetlerine ihbarda bulunup, mekanı terk etmek istedi. Ancak ikilinin mekandan çıkmasına izin verilmedi. Zorla tutulduğunu ileri süren oyuncu, "Hepinizden şikayetçi olacağım, restorandan şikayetçi olacağım" dedi. Bunun üzerine Osman G. "Sen kimin mekanını şikayet ediyorsun?" diyerek Fersoy'a yumruk attı. Osman G.'nin Begüm Öner'e de tekme attığı ve sinkaflı küfürlerle tehdit savurduğu iddia edildi.'HAMİLEYİM, DURUN ARTIK'Defalarca yumruk ve tekme yiyen ünlü oyuncu, eşine siper oldu. Begüm Öner, kurtulmak için saldırganlara "Hamileyim lütfen durun artık" dedi. Mekandan hızlıca ayrılan çift, hastaneye giderek darp raporu aldı.