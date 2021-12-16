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Oyuncu çift Ceyhun Fersoy ve Begüm Öner'e kabusu yaşatmışlardı! Begüm Öner: Hamileyim dedim dinlemediler

Eşi Begüm Öner’le birlikte eğlenmek için gittiği Cihangir’deki bir mekanda çıkan kavganın ortasında kalıp darp edilen Ceyhun Fersoy, olayı mahkemeye taşıdı. Begüm Öner ifadesinde kavga esnasında saldırganlara “Hamileyim, lütfen durun artık” dediğini ama kimsenin kendilerini dinlemediğini, arbedenin ortasında kaldıklarını söyledi.

Ekleme: 16.12.2021 - 10:16 Güncelleme: 16.12.2021 - 10:17 / Editör: Ozge Selin
Oyuncu çift Ceyhun Fersoy ve Begüm Öner'e kabusu yaşatmışlardı! Begüm Öner: Hamileyim dedim dinlemediler
Ceyhun Fersoy, geçtiğimiz günlerde bir mekanda eşiyle birlikte darp edilmişti. Çift, avukatları aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Ünlü oyuncunun eşi Begüm Öner'in kavga esnasında, saldırganlara "Hamileyim, lütfen durun artık" dediği öğrenildi.

KAVGANIN ORTASINDA KALDILAR
Gecenin perde arkasında yaşananlara SABAH ulaştı. Ceyhun Fersoy, eşi Begüm Öner ile birlikte arkadaşlarının doğum günü kutlaması için Beyoğlu'ndaki bir eğlence mekanına gitti. Gecenin ilerleyen saatlerinde yan masada oturan müşteriler ile işletmeci arasında kavga çıktı. Arbede arasında kalmak istemeyen Fersoy ve eşi, kolluk kuvvetlerine ihbarda bulunup, mekanı terk etmek istedi. Ancak ikilinin mekandan çıkmasına izin verilmedi. Zorla tutulduğunu ileri süren oyuncu, "Hepinizden şikayetçi olacağım, restorandan şikayetçi olacağım" dedi. Bunun üzerine Osman G. "Sen kimin mekanını şikayet ediyorsun?" diyerek Fersoy'a yumruk attı. Osman G.'nin Begüm Öner'e de tekme attığı ve sinkaflı küfürlerle tehdit savurduğu iddia edildi.

'HAMİLEYİM, DURUN ARTIK'
Defalarca yumruk ve tekme yiyen ünlü oyuncu, eşine siper oldu. Begüm Öner, kurtulmak için saldırganlara "Hamileyim lütfen durun artık" dedi. Mekandan hızlıca ayrılan çift, hastaneye giderek darp raporu aldı.

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