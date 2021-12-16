'O Ses Türkiye' yılbaşı özel programında olacak isimler belli oldu!

Acun Ilıcalı'nın yapımcısı ve sunucusu olduğu 'O Ses Türkiye', 31 Aralık Cuma akşamı yılbaşı özel bölümüyle ekranlara gelecek. Çekimleri Maltepe Üniversitesi Yerleşkesi'nde yapılacak 'O Ses Türkiye 2022 Yılbaşı' özel bölümünde, gelenek olduğu gibi yine ünlü isimler sahnede olacak.

Jüri üyeliklerini Murat Boz, Ebru Gündeş, Beyazıt Öztürk ve Oğuzhan Koç'un yaptığı 'O Ses Türkiye' yarışması, tv8 kanalının yılbaşı ekranında özel bölümüyle seyirci karşısına çıkacak.'O Ses Türkiye Yılbaşı' bölümünde her yıl olduğu gibi bu sene de ünlü isimler yarışacak. Çekimleri 27 Aralık günü Maltepe Üniversitesi Yerleşkesi'nde gerçekleşecek olan programda, sahneye çıkacak ünlü isimlerden belli olmaya başladı.Yapımcı Acun Ilıcalı'nın yakın arkadaşları olan Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu ile Fenerbahçeli yıldız futbolcu Mesut Özil'in de yarışmada performans sergileyeceği konuşuluyor.Kanal D'de çarşamba akşamları yayınlanan 'Sadakatsiz' dizisinin Derin'i Melis Sezen'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programının sunucusu Müge AnlıTV'de pazar akşamlarına damga vuran 'Yargı' dizisinin Ceylin'i Pınar Deniz ve Ilgaz'ı Kaan UrgancıoğluBeş sezondur yayınlanan 'Yasak Elma'nın yıldızı Eda Ece'Aşk Mantık İntikam' dizisinde başrolü paylaşan Burcu Özberk ve İlhan ŞenTRT 1'de yayınlanan 'Masumlar Apartmanı' dizisinde rol alan Merve DizdarÖte yandan geçtiğimiz günlerde 'O Ses'e katılan Murat Ebinç isimli yarışmacı, Cem Yılmaz'a olan benzerliğiyle geceye damga vurdu. Ebinç, jürilerden Beyazıt Öztürk ve Oğuzhan Koç'u döndürmeyi başardı.Beyazıt Öztürk'ün takımında olmayı tercih eden yarışmacı, kararını 'Gemilerde Talim var' şarkısını saksofonla çalarak açıkladı. Jüri üyeleri, usta komedyene benzerliğini dolayısıyla yarışmacıyla selfie çekildi.