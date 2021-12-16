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Mine Tugay'ın değişimi şok etti!

Türkiye'nin en güzel kadınlarından olan başarılı oyuncu Mine Tugay, zaman zaman geçirdiği değişim ile gündeme geliyor. Bir dizi estetik operasyon geçiren Mine Tugay'ın eski fotoğrafları çok konuşuldu. Ünlü oyuncunun değişimi ağızları açık bıraktı.

Ekleme: 16.12.2021 - 09:42 Güncelleme: 16.12.2021 - 09:44 / Editör: Ozge Selin
Mine Tugay'ın değişimi şok etti!
28 Temmuz 1978 yılında Konya'da dünyaya gelen Mine Tugay, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Oyunculuk Bölümü'nden mezun oldu. 2006 yılında Bahçeşehir Üniversitesinde İleri Oyunculuk dalında Yüksek Lisansını tamamlayan Mine Tugay, ilk dizi deneyimini Gülbeyaz dizisiyle yaşadı.

Adı Aşk Olsun ve Gönül Yarası gibi filmlerde rol almış olan Mine Tugay, Medcezir ile Zalim İstanbul dizilerinde hayat verdiği karakterlerle kariyerinde büyük sıçrama yaşadı.

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan güzel oyuncu, yıllar içinde geçirdiği değişim ile adından söz ettiriyor. Estetik işlemler ile bambaşka bir görünüme kavuşan Tugay'ı görenlerin ağzı açık kalıyor.

İşte Mine Tugay'ın değişimi;






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