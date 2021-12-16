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Eski dosttan düşman oluyormuş!

Geçtiğimiz gün geçirdiği trafik kazasında sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı'yı kaybeden kendisi de yaralanan Gülçin Ergül'e bir şok da eski dostundan geldi. Hepsi grubu üyesi Cemre Kemer, dostunun acısı henüz tazeyken yaptığı paylaşımla tepki çekti.

Ekleme: 16.12.2021 - 22:17 Güncelleme: 16.12.2021 - 22:22 / Editör: Ozge Selin
Eski dosttan düşman oluyormuş!
Şarkıcı Gülçin Ergül geçirdiği trafik kazası sonrası giderek iyileşiyor. Sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı'nın hayatını kaybetmesi oyuncuyu üzerken bir acı haber de eski dostundan geldi. Gülçin Ergül'ün Hepsi grubundan dostu Cemre Kemer yaptığı paylaşımla tepkilere neden oldu.

ESKİ DOSTU CEMRE'DEN SKANDAL PAYLAŞIM

Hepsi grubu üyesi Cemre Kemer, dostu Gülçin Ergül'ün acısı henüz tazeyken sosyal medya hesabından yaptığı arka arkaya paylaşımlarla gündem oldu.

Tatil pozlarını hayranları ile paylaşan Cemre, "Bazı konular hassastır, sosyal medyada değil gerçek hayatta paylaşmak gerekir." notunu düştü.

GÜLÇİN ERGÜL DAHA ÖNCE NE DEMİŞTİ?

Geçtiğimiz yıllarda Cemre Kemer'in evlilik haberini sosyal medyadan öğrendiğini belirten ve eskisi kadar yakın olmadığı söyleyen Ergül, "Ben de herkes gibi Instagram'dan öğrendim evlendiğini, haberim yoktu. Tebrik ettim, hemen altına yorum yazdım. Sonsuza dek mutlu olmasını diliyorum. Öyle bir davet dileğim olmadı, zaten eskisi gibi yakın olmadığımız için bunda bir anormallik yok. Kırgınlık yok, biz artık barıştık" demişti.

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