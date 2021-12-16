Ebru Şahin, milyonluk yüzüğüne özel kasa aldı

Sevgilisi Cedi Osman’la evlilik hazırlığı içinde olan Ebru Şahin, yüzüğüne bir şey olacak diye korkuyor.

İstanbullu Gelin, Yasak Elma ve Hercai dizileriyle kariyerinde hızlı bir şekilde yükselen Ebru Şahin, aynı başarısını Destan dizisiyle devam ettiriyor.1 MİLTON TLDestan dizisinde Ak Kız karakterini canlandıran Ebru Şahin, Cedi Osman’la evlilik hazırlığı yapıyor. Basketbolcu Cedi Osman, eylül ayında Kapadokya’da Ebru Şahin’e evlilik teklif etmiş, 1 milyon TL değerinde bir tektaş takmıştı.TAKAMIYORŞu sıralar ‘Destan’ dizisinde ‘Ak Kız’ı canlandıran oyuncu sürekli sette. Bu nedenle takamadığı servet değerindeki yüzüğünün güvenliğinden endişe eden Şahin, evine özel kasa yaptırdı. Tektaşını artık burada saklıyor.