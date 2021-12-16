  • USD: 14,64 - 14,66
  • EURO: 16,49 - 16,52
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Ebru Şahin, milyonluk yüzüğüne özel kasa aldı

Sevgilisi Cedi Osman’la evlilik hazırlığı içinde olan Ebru Şahin, yüzüğüne bir şey olacak diye korkuyor.

Ekleme: 16.12.2021 - 11:48 Güncelleme: 16.12.2021 - 11:49 / Editör: Ozge Selin
Ebru Şahin, milyonluk yüzüğüne özel kasa aldı
İstanbullu Gelin, Yasak Elma ve Hercai dizileriyle kariyerinde hızlı bir şekilde yükselen Ebru Şahin, aynı başarısını Destan dizisiyle devam ettiriyor.

1 MİLTON TL

Destan dizisinde Ak Kız karakterini canlandıran Ebru Şahin, Cedi Osman’la evlilik hazırlığı yapıyor. Basketbolcu Cedi Osman, eylül ayında Kapadokya’da Ebru Şahin’e evlilik teklif etmiş, 1 milyon TL değerinde bir tektaş takmıştı.

TAKAMIYOR

Şu sıralar ‘Destan’ dizisinde ‘Ak Kız’ı canlandıran oyuncu sürekli sette. Bu nedenle takamadığı servet değerindeki yüzüğünün güvenliğinden endişe eden Şahin, evine özel kasa yaptırdı. Tektaşını artık burada saklıyor.
Kocası tarafından öldüresiye dövülen kadın bitap düştü, yola yığılıp kaldı
Aksaray'da köpek yumurtaları yedi, tüfek, taş ve sopalar konuştu
Merkez Bankası faiz kararı belli oluyor! Merkez Bankası toplantısı ne zaman, saat kaçta?
AFP'den Türkiye'yle ilgili skandal harita
Ekrem İmamoğlu CHP'li İBB'yi örgüt evine çevirdi! Terörden hapis yatan da var propaganda yapan da
Asgari Ücret 2022 zammı için gözler Külliye'de! Zamlı asgari ücrette detaylar belli oldu
CHP'li sahte doçent Zulâl Atalay Laçin’in itirafları ortaya çıktı: Diplomaları Google’dan temin ettim
Hain suikast planı böyle bozuldu!
MHP İstanbul İl Başkanı Birol Gür'den CHP'li İBB Başkanı İmamoğlu'na sert tepki: HDP’ye bedel ödüyor!
Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan erken seçim iddialarına yanıt: Seçim zamanında yapılacak
2023’te ilk gaz karaya ulaşacak
Dışişleri Bakanlığı'ndan sözde casusluk iddialarına kınama
Akşener 'Askere kurşun sıkanlarla yürüyorsunuz' diyen engelli vatandaşı aldığı destek üzerinden aşağılayıp gitti
İstanbul'da mevsimin ilk kar yağışı başladı!
Vatandaştan İBB'ye 'Halk Ekmek' tepkisi: Bir haftadır geç geliyor ayıptır günahtır
Piyasalar merakla bekliyordu... FED faiz kararını açıkladı
CHP'li İBB yine sınıfta kaldı! Kentsel dönüşümde icraat sıfır!
Bakan Çavuşoğlu duyurdu: Serdar Kılıç Ermenistan özel temsilcisi olarak görevlendirildi
Bilim Kurulu Toplantısı sona erdi! Bakan Koca'dan önemli açıklamalar
Hazine ve Maliye Bakanlığında görev değişimi: Yeni bakan yardımcılarına ilişkin karar Resmi Gazete'de
Mimar Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla öldürmüştü! O davada flaş gelişme...

Mimar Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla öldürmüştü! O davada flaş gelişme...

İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji tahminlerini açıkladı

İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji tahminlerini açıkladı

WhatsApp'ın çökmesine neden olan iPhone hatası

WhatsApp'ın çökmesine neden olan iPhone hatası

Intel'den dikkat çeken metaverse açıklaması!

Intel'den dikkat çeken metaverse açıklaması!

Pekmezin faydaları nelerdir? Pekmezin içine tereyağı ve karabiber ekleyip içerseniz...

Pekmezin faydaları nelerdir? Pekmezin içine tereyağı ve karabiber ekleyip içerseniz...

23 can kaybı, 13 kişinin durumu ağır! Sahte alkol kâbusu büyüyor

23 can kaybı, 13 kişinin durumu ağır! Sahte alkol kâbusu büyüyor