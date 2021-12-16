  • USD: 14,64 - 14,66
  • EURO: 16,49 - 16,52
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Demet Şener'den aşk dolu paylaşım!

Eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay'la 13 yıl, iş insanı Cenk Küpeli'yle 19 ay evli kalan ve bir süredir iş insanı Tolga Arman'la aşk yaşayan Demet Şener, önceki gün sevgilisiyle objektif karşısına geçti. Ünlü manken, mutluluk pozunu takipçileriyle paylaştı.

Ekleme: 16.12.2021 - 09:48 Güncelleme: 16.12.2021 - 09:49 / Editör: Ozge Selin
Demet Şener'den aşk dolu paylaşım!
Eski manken Demet Şener (44), mart ayında iş insanı Cenk Küpeli ile boşanmasının ardından Tolga Arman'la yeni bir birlikteliğe yelken açmıştı. Sürpriz aşkları beş ay önce Bodrum'da belgelenen ve mutlu ilişkileri süren çift, önceki gün bir davete katıldı.

DEMET'TEN AŞK DOLU PAYLAŞIM
Sevgilisiyle birlikte kamera karşısında poz veren iki çocuk annesi Şener, o anları sosyal medya hesabından yayınlamayı ihmal etmedi. Ünlü manken ve sunucu, paylaşımına; "Sonsuz aşkım..." ifadesini not düştü.

BEĞENİ YAĞDI
Arman ile ilişkisi ile ilgili, "Şu an gerçek aşkı yaşıyorum ve çok mutluyum" diyen eski mankenin paylaşımı 12 binden fazla beğeni ve çok sayıda yorum aldı.

"HER ŞEY YOLUNDA"
Geçtiğimiz haftalarda da Akmerkez'de muhabirlerle sohbet eden ünlü model, sevgilisi Tolga Arman'la geçirdiği Kapadokya tatili hatırlatılınca; "Her şey çok güzel, her şey yolunda. Geziyoruz şimdilik bakalım, Türkiye'deki güzel yerleri görmek istiyoruz. Yurt dışına çıkmayı pek fazla tercih etmiyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan Şener, daha önce verdiği röportajda; "Evlilik teklifi gelse kabul eder misiniz?" sorusunu, "Hiç öyle şeylere girmeyelim. Ben bunun cevabını verdim, gönülden bağlıyız zaten. Herhangi bir imzaya gerek yok" şeklinde cevaplamıştı.

Demet Şener, "Kağıt üzerinde evli olmak bir şey değiştirmiyor. Mutlu olalım, saygı ve sevgi olunca zaten güzel şeyler devam eder" açıklamasını yapmıştı.

TEKTAŞ DETAYI DİKKAT ÇEKTİ
Birkaç ay önce Kapadokya tatiline çıkan ve balon turu yaptıkları sırada fotoğraf çektiren ikiliden Demet Şener'in, parmağındaki tektaş dikkat çekmiş, akıllara evlilik teklifi aldığı iddiasını getirmişti.

Şener'in "Harika bir tatilin ardından" notunu taşıyan paylaşımına; Ebru Şallı, Seda Sayan, Selin Ciğerci, Ebru Akel, Uğurkan Erez ve Yeşim Salkım gibi ünlü isimlerden yorum gelmişti.


Aksaray'da köpek yumurtaları yedi, tüfek, taş ve sopalar konuştu
Merkez Bankası faiz kararı belli oluyor! Merkez Bankası toplantısı ne zaman, saat kaçta?
AFP'den Türkiye'yle ilgili skandal harita
Ekrem İmamoğlu CHP'li İBB'yi örgüt evine çevirdi! Terörden hapis yatan da var propaganda yapan da
Asgari Ücret 2022 zammı için gözler Külliye'de! Zamlı asgari ücrette detaylar belli oldu
CHP'li sahte doçent Zulâl Atalay Laçin’in itirafları ortaya çıktı: Diplomaları Google’dan temin ettim
Hain suikast planı böyle bozuldu!
MHP İstanbul İl Başkanı Birol Gür'den CHP'li İBB Başkanı İmamoğlu'na sert tepki: HDP’ye bedel ödüyor!
Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan erken seçim iddialarına yanıt: Seçim zamanında yapılacak
2023’te ilk gaz karaya ulaşacak
Dışişleri Bakanlığı'ndan sözde casusluk iddialarına kınama
Akşener 'Askere kurşun sıkanlarla yürüyorsunuz' diyen engelli vatandaşı aldığı destek üzerinden aşağılayıp gitti
İstanbul'da mevsimin ilk kar yağışı başladı!
Vatandaştan İBB'ye 'Halk Ekmek' tepkisi: Bir haftadır geç geliyor ayıptır günahtır
Piyasalar merakla bekliyordu... FED faiz kararını açıkladı
CHP'li İBB yine sınıfta kaldı! Kentsel dönüşümde icraat sıfır!
Bakan Çavuşoğlu duyurdu: Serdar Kılıç Ermenistan özel temsilcisi olarak görevlendirildi
Bilim Kurulu Toplantısı sona erdi! Bakan Koca'dan önemli açıklamalar
Hazine ve Maliye Bakanlığında görev değişimi: Yeni bakan yardımcılarına ilişkin karar Resmi Gazete'de
Galatasaray’da istifa depremi!
Mimar Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla öldürmüştü! O davada flaş gelişme...

Mimar Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla öldürmüştü! O davada flaş gelişme...

İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji tahminlerini açıkladı

İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji tahminlerini açıkladı

WhatsApp'ın çökmesine neden olan iPhone hatası

WhatsApp'ın çökmesine neden olan iPhone hatası

Turistik Doğu Ekspresi, seferlerine yeniden başladı

Turistik Doğu Ekspresi, seferlerine yeniden başladı

Pekmezin faydaları nelerdir? Pekmezin içine tereyağı ve karabiber ekleyip içerseniz...

Pekmezin faydaları nelerdir? Pekmezin içine tereyağı ve karabiber ekleyip içerseniz...

23 can kaybı, 13 kişinin durumu ağır! Sahte alkol kâbusu büyüyor

23 can kaybı, 13 kişinin durumu ağır! Sahte alkol kâbusu büyüyor