Demet Şener'den aşk dolu paylaşım!

Eski manken Demet Şener (44), mart ayında iş insanı Cenk Küpeli ile boşanmasının ardından Tolga Arman'la yeni bir birlikteliğe yelken açmıştı. Sürpriz aşkları beş ay önce Bodrum'da belgelenen ve mutlu ilişkileri süren çift, önceki gün bir davete katıldı.DEMET'TEN AŞK DOLU PAYLAŞIMSevgilisiyle birlikte kamera karşısında poz veren iki çocuk annesi Şener, o anları sosyal medya hesabından yayınlamayı ihmal etmedi. Ünlü manken ve sunucu, paylaşımına; "Sonsuz aşkım..." ifadesini not düştü.BEĞENİ YAĞDIArman ile ilişkisi ile ilgili, "Şu an gerçek aşkı yaşıyorum ve çok mutluyum" diyen eski mankenin paylaşımı 12 binden fazla beğeni ve çok sayıda yorum aldı."HER ŞEY YOLUNDA"Geçtiğimiz haftalarda da Akmerkez'de muhabirlerle sohbet eden ünlü model, sevgilisi Tolga Arman'la geçirdiği Kapadokya tatili hatırlatılınca; "Her şey çok güzel, her şey yolunda. Geziyoruz şimdilik bakalım, Türkiye'deki güzel yerleri görmek istiyoruz. Yurt dışına çıkmayı pek fazla tercih etmiyoruz" ifadelerini kullanmıştı.Öte yandan Şener, daha önce verdiği röportajda; "Evlilik teklifi gelse kabul eder misiniz?" sorusunu, "Hiç öyle şeylere girmeyelim. Ben bunun cevabını verdim, gönülden bağlıyız zaten. Herhangi bir imzaya gerek yok" şeklinde cevaplamıştı.Demet Şener, "Kağıt üzerinde evli olmak bir şey değiştirmiyor. Mutlu olalım, saygı ve sevgi olunca zaten güzel şeyler devam eder" açıklamasını yapmıştı.TEKTAŞ DETAYI DİKKAT ÇEKTİBirkaç ay önce Kapadokya tatiline çıkan ve balon turu yaptıkları sırada fotoğraf çektiren ikiliden Demet Şener'in, parmağındaki tektaş dikkat çekmiş, akıllara evlilik teklifi aldığı iddiasını getirmişti.Şener'in "Harika bir tatilin ardından" notunu taşıyan paylaşımına; Ebru Şallı, Seda Sayan, Selin Ciğerci, Ebru Akel, Uğurkan Erez ve Yeşim Salkım gibi ünlü isimlerden yorum gelmişti.