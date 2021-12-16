Arka Sokaklar’ın Suat’ı Figen Evren'in son hali

Türk televizyonlarının en uzun soluklu dizileri arasına adını yazdıran Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Suat karakteriyle hafızalara kazınan Figen Evren, geçtiğimiz yıllarda senaryo gereği ölerek diziden ayrıldı.Diziden ayrıldıktan sonra ekranda yer almayan Figen Evren'in son hali ortaya çıktı.AYNI SUATSosyal medyayı kullanmayan ve fotoğraf paylaşmayan oyuncunun hiç değişmediği görüldü. Dinlemek istediğini söyleyen Evren, Asos'ta yaşıyor.Başrollerinde Zafer Ergin, Şevket Çoruh, İlker İnanoğlu, Özgür Ozan, Ozan Çobanoğlu, Oya Okar gibi isimlerin yer aldığı diziden, Suat karakterine hayat veren Figen Evren'in çıkması herkesi üzmüştü.