2021'in zengini Hadise oldu!

Sahne başına 600 bin TL alan Hadise, 11 konser karşılığında bu yıl toplam 6 milyon 600 bin TL kazandı.Ünlü şarkıcının, oynadığı kolajen reklamında 2.5 milyon TL, mobil oyun markasından ise 14.5 milyon TL (1 milyon dolar) aldığı iddia edildi.24.6 MİLYON TL!31 Aralık gecesi bir milyon TL karşılığında sahnede müzikseverlerle buluşacak olan Hadise'nin, bu yılki toplam kazancı 24 milyon 600 bin TL oldu.