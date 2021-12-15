Zehra Güneş O Ses Türkiye'de!

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın popüler isimlerinden olan Zehra Güneş'in yıllar önce O Ses Türkiye'ye konuk olarak katıldığı görüntüler ortaya çıktı. Zehra Güneş'in eski halini görenler gözlerine inanamadı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başarılı isimlerinden olan Zehra Güneş, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda dikkatleri üzerine çekti. Güneş, başarılı kariyerinin yanı sıra güzelliğiyle de adından söz ettiriyor.Instagram'da 1 milyon takipçisi olan Zehra Güneş, sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yerini alıyor. Güneş'in yıllar önce konuk olduğu O Ses Türkiye programındaki görüntüleri ortaya çıktı.Zehra Güneş, 17 yaşında olduğunu söyleyince Acun Ilıcalı başta olmak üzere bütün jüri üyeleri şaşkınlık yaşamıştı. Hadise, Saat Özşırkıntı'nın boyunun kısa kalmasına değinerek 'Saadet'i göremiyoruz' demişti.Acun Ilıcalı'dan Zehra Güneş'e, 'İnşallah ülkemizi güzel yerlerde temsil edersin' yorumu gelmişti.