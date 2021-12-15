Ufuk Bayraktar'dan 'kavga' itirafı!
‘Dayı' filminde yıldızları Gizem Karaca ve Ufuk Bayraktar, ‘Bi Başka' programına konuk oldu.
'Dayı' filminde başrolleri paylaşan Gizem Karaca ve Ufuk Bayraktar, 'Bi Başka' adlı Youtube kanalına konuk oldu. Yayında Bayraktar şahit olduğu bir zulme tepkisini, "Bir adam köpeğe sopa fırlatıyordu. Ona, 'Oraya gelirsem o sopayı kafanda kırarım' dedim" sözleriyle anlatırken, Gizem Karaca "Ben olsam o sopayı ona kesin geri fırlatırdım" dedi. Ufuk Bayraktar ise Karaca'ya "Benim adım çıkmış. Bu yüzden, o adama vuramadım" yanıtını verdi. Bayraktar geçtiğimiz yıllarda bir kavgaya karışmış ve hakkında açılan davada 4 yıl hapse çarptırılmıştı.