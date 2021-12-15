Gülçin Ergül, İstanbul-İzmir yolu Susurluk mevkisinde meydana gelen talihsiz kazadan yaralı olarak kurtuldu. Ergül'ün sevgilisi Erdal Lafçı ise olay yerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Hepsi grubunun solisti Gülçin Ergül, dün hastane odasından paylaşım yaptı. Ergül, vefat eden sevgilisinin fotoğrafını paylaşarak ''Sen benim meleğimsin. Hep öyleydin aşkım'' notunu düştü. Ancak Gülçin Ergül'ün, kazanın üzerinden henüz 24 saat geçmeden sosyal medya hesabından paylaşım yapması, tepkilere neden oldu. Ergül, paylaşımını kısa süre içerisinde sildi.Sevgilisi Erdal Lafçı'yı kaybeden Gülçin Ergül gelen tepkiler üzerine paylaşımını kaldırdı!Kullanıcılar, Gülçin Ergül'ün paylaşımı sonrası şu yorumları yaptılar:Acelen neydi Gülçin?O acıyla aklına nasıl Instagram geliyor? Pes!Adam vefat edeli 24 saat olmadı. Her şeyimiz sosyal medya olmuş, yazık bize.Haberi alınca çok üzülmüştüm ama şu hareket hiç samimi değil.Ne ara acını kabullendin be kardeşim! Instagram'a girmesen olmaz mı?Kimi sosyal medya kullanıcısı ise herkesin acısını farklı şekilde yaşadığını söyleyerek, olumsuz yorum yapanlara sitem etti.KLİBİNDEKİ TESADÜF ŞAŞKINA ÇEVİRDİYaklaşık 1 ay önce ''Birbirimize iyi gelmiyoruz'' şarkısını yayınlayan Ergül'ün klibindeki kaza sahneleri, izleyenlere 'acı tesadüf' dedirtmişti. Ergül'ün şarkısında şu ifadeler yer alıyordu:Soğumuş tenler, bedenler ruhtan yoksunBiriken dertler, incelmiyor ki kopsunYüzümüz gizler, sahte tebessümlerleYaralar geçse, izler kalır derinlerdeAşk yok, nefret yokŞuurlar kapalı, nabız yokBitti, nefes yok, eski bizden eser yokBirbirimize iyi gelmiyoruz, iyi gelmiyoruzBirbirimize iyi gelmiyoruz, iyi gelmiyoruzBirbirimize iyi gelmiyoruz, iyi gelmiyoruzBirbirimizi öldürüyoruzSevgilisi Erdal Lafçı'yı kaybeden Gülçin Ergül gelen tepkiler üzerine paylaşımını kaldırdı!Hepsi Grubu'ndan ayrıldıktan sonra 6 yıllık arkadaşı Erdal Lafçı ile aşk yaşamaya başlayan Gülçin Ergül, sevgilisiyle mutluluk pozlarını takipçileriyle paylaşıyordu.