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Pelin Karahan günden güne eriyor!

Bir döneme damga vuran "Kavak Yelleri" dizisi ile yıldızı parlayan ünlü oyuncu Pelin Karahan, City's Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Son hali görenleri şoke eden Karahan, "Ketojenik beslenme ve kick boks yaparak 48 kiloya kadar düştüm" dedi. İki çocuk annesi güzel oyuncunun fit hali hayranlarından tam not aldı. İşte Pelin Karahan'ın inanılmaz değişimi...

Ekleme: 15.12.2021 - 18:34 Güncelleme: 15.12.2021 - 18:37 / Editör: Ozge Selin
Pelin Karahan günden güne eriyor!
Pelin Karahan'ın son halini görenler gözlerine inanamadı! Ketojenik beslenme ve kick boks yaparak eriyen iki çocuk annesine bakın, sosyal medyada Pelin'i görenler, 'Kim der iki çocuk annesi' diyor...

Son görüntüsüyle sevenlerini şaşırtan Karahan, 'Ketojenik beslenme ve kick boks yaparak 48 kiloya kadar düştüm' dedi.

Ketojenik beslenme ve kick boks yaparak eriyen Pelin Karahan'ın son hali gündeme bomba gibi düştü.

Pelin Karahan, Ekim 2011 yılında pilates eğitmeni Erdinç Bekiroğlu ile Barselona'da evlendi. Ancak Bekiroğlu'ndan 2013 yılı Kasım ayında boşandı. 24 Haziran 2014'te iş adamı Bedri Güntay ile Adile Sultan Sarayı'nda evlendi. Bu evlilikten iki çocuk sahibi oldu.

İki çocuk dünyaya getirmesine rağmen doğumdan sonra verdiği kilolarla da çok konuşulmuştu ünlü oyuncu... İşte başta Pelin Karahan olmak üzere ünlülerin doğum kilolarından kurtulma sırları...


İlk hamileliği esnasında 16 kilo aldığını söyleyen Pelin Karahan, kısa sürede eskisinden daha fit bir vücuda kavuştu.

Güzel oyuncu bunun sırrını ise şu sözlerle paylaştı:

'Ali Demir'e hamileliğim sırasında 16 kilo aldım. Sonrasında 20 kilo olarak geri verdim. Doğumdan sonra spor yapmadım buna fırsatım olmadı ama emzirdiğim için çok hızlı kilo verdim.'


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