Mustafa Sandal yeniden evleniyor!

Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup evlilik kararı aldı. Üç yıldır birlikte olan çift, yazın evlenmek için hazırlıklara başladı.32 yaşındaki Sütşurup, bir yandan da evlendikten sonra oturacakları evin dekorasyonu için çalışıyor. İç mimar Gizem Abacı ile birlikte evin dekorasyonunu elden geçiren Sütşurup, geçtiğimiz günlerde Mustafa Sandal'la birlikte koltuk renklerine karar verdi.Yiğit adında bir oğlu olan Melis Sütşurup, geçtiğimiz yaz Sandal’ın oğulları Yaman ve Yavuz ile tanışmış ve çok iyi anlaşmıştı. Okulların ara tatile girmesiyle de ünlü çift, çocuklarıyla beraber Dubai’de tatil yapmıştı.