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İtalyan şef Danilo Zanna ile Tuğçe Demirbilek tek celsede boşandı!

Masterchef yarışmasının sempatik İtalyan şefi Danilo Zanna ve Tuğçe Demirbilek 2012 yılında hayatlarını birleştirmişti. Çift 2013 yılında oğullarının kucağına almıştı. 9 yıllık evli olan ikili fikir ayrılıkları nedeniyle boşanacaklarını açıklamıştı. Boşanma sürecinde anlaşmazlık yaşayan çift bugün tek celsede boşandı.

İtalyan şef Danilo Zanna ile Tuğçe Demirbilek tek celsede boşandı!
Ekleme: 15.12.2021 - 16:25 Güncelleme: 15.12.2021 - 16:32 / Editör: Ozge Selin
İtalyan şef Danilo Zanna ile Tuğçe Demirbilek tek celsede boşandı!
Geçtiğimiz aylarda boşanma kararı aldıklarını duyurmuş ve Danilo Zanna, Etiler'de birlikte yaşadıkları konuttan taşınarak ayrı bir eve çıkmıştı. İddiaya göre anlaşmalı boşanmaya hazırlanan çift arasında anlaşmazlık yaşamıştı. Anlaşma sağlanamayınca ünlü şef boşanma davası açtı. İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvuran Danilo Zanna eşi Tuğçe Demirbilek'e 'Suç işleme ve Haysiyetsiz hayat sürme nedeni ile boşanma' davası açmıştı.

BOŞANDILAR

İstanbul Aile Mahkemesi'nde bugün görülen davaya Danilo Zanna ve Tuğçe Demirbilek katılım sağladı. Taraflar arasında anlaşma sağlandı. Çekişmeli başlayan dava anlaşmalı olarak son buldu. 9 yıllık evlilikleri tek celsede bitti.



ORTAK VELAYET

8 yaşındaki oğullarının velayeti ortak kaldı. Çocuğunun tüm masraflarını karşılayacak olan Danilo Zanna oğlunu her istediğinde görebilecek. Duruşma çıkışında Danilo Zanna 'Üzüldüm. Her şey yolunda' dedi. Zanna'ın avukatı Altın Mimir ise 'Tanıkların müşterek çocukları var, anlaşmalı olarak boşandılar. Dostlukları arkadaşlıkları devam edecek oğulları için her zaman bir arada olacaklar' dedi.

Danilo Zanna adliyeden ayrılırken bir memurun çay içelim teklifine ''İnşallah bir dahakine'' dedi. Zanna daha sonra 'Aman aman bir daha böyle bir şey yaşanmaz. Yanlış söyledim' dedi.



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