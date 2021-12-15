Gülçin Ergül'ün kazada ölen sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı son yolculuğuna uğurlandı

Balıkesir'ın Susurluk bölgesinde kayganlaşan yol nedeniyle yaşanan kazada, Hepsi grubunun eski solisti Gülçin Ergül (36) yaralanırken erkek arkadaşı Erdal Şeyda Lafçı (53) yaşamını yitirdi.Lafçı idaresindeki 34 SD 7339 plakalı otomobil kontrolden çıkarak, aynı şeritte giden tıra çarptı. Kaza sonucunda ise otomobil hurda yığınına dönüştü.İZMİR'DE TOPRAĞA VERİLDİSıkıştığı araçta hayatını kaybeden Lafçı'nın cenazesi İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı.Öğle namazının ardından Narlıdere Şehitlik Camiinde kılınan cenaze namazına Lafçı'nın ailesi, sevenleri ve iş arkadaşları katıldı.GÜLÇİN ERGÜL CENAZEYE KATILAMADIKazasının ardından hastaneye kaldırılan şarkıcı Gülçin Ergül ise tedavisi devam ettiği için cenazeye katılamadı.Lafçı'nın cenazesi, kılınan namazın ardından Karabağlar Paşaköprü Mezarlığına defnedildi.İREM DERİCİ ÇELENK YOLLADICenazeye birçok çelenk gönderilirken, sanat dünyasından sadece şarkıcı İrem Derici'nin çelenk yollaması dikkat çekti.GÜLÇİN'İN ANNESİ TEDAVİYE İSTANBUL'DA DEVAM ETMEK İSTİYORUZÖte yandan Gülçin Ergül'ün ailesi, sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Ergül'ün annesi Ayser Ergül, kızlarının sağlık durumunun iyiye gittiğini, doktorları izin verirse, tedaviye İstanbul'da devam etmek istediklerini söyledi.Gülçin Ergül'ün annesi Ayser Ergül, zor bir dönemden geçtiklerini belirterek, “Hepimizin başı sağ olsun. Çok üzgünüz. Gülçin, şu anda müşahede altında. İyiye doğru gidiyor. Bugün inşallah doktorumuz izin verirse çıkacağız. El parmaklarında ufak kırıkları var. Bu arada tabi hala kontrol altında, iç kanama olabilir korkusuyla. Psikolojik olarak da büyük yıkım halinde. Konuşmak çok zor. Bütün sevenlerimize teşekkür ediyoruz. Başsağlığı diliyorum herkese, çok zor bir dönem. Doktorumuz izin verirse, tedavinin devamı için bugün İstanbul'a gitmek zorundayız. Orada devam edeceğiz. Zaman zaman bilgi vereceğiz. Kaza, İstanbul'da bir programa gitmek için yola çıktıklarında oldu. Tabi nasıl oldu bilmiyorum' diye konuştu.'DÜNYA İYİSİYDİ'Gülçin Ergül'ün babası Ali Rıza Ergül de kızının durumunun iyiye gittiğini söyledi. Gözyaşlarını tutamayan Ergül, Erdal Şeyda Lafçı'nın vefatına üzüldüklerini belirterek, “Söylenecek çok fazla bir şey yok. Erdal'ımız vefat etti. Dünya iyisi bir insandı. Çok fazla bir şey söyleyemiyorum. Kızımız iyiye gidiyor, ona sevinemiyoruz. Biz, Erdal'a çok üzülüyoruz. Erdal'a Allah rahmet eylesin. Yapacak bir şey yok. Bekleyeceğiz artık, yapacak bir şeyimiz yok” dedi.