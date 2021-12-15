  • USD: 14,64 - 14,66
  • EURO: 16,49 - 16,52
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Gülçin Ergül'ün kazada ölen sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı son yolculuğuna uğurlandı

Balıkesir'de kayganlaşan yolun neden olduğu kazada yaşamını yitiren Erdal Şeyda Lafçı, İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı

Gülçin Ergül'ün kazada ölen sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı son yolculuğuna uğurlandı
Ekleme: 15.12.2021 - 15:34 Güncelleme: 15.12.2021 - 15:43 / Editör: Ozge Selin
Gülçin Ergül'ün kazada ölen sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı son yolculuğuna uğurlandı
Balıkesir'ın Susurluk bölgesinde kayganlaşan yol nedeniyle yaşanan kazada, Hepsi grubunun eski solisti Gülçin Ergül (36) yaralanırken erkek arkadaşı Erdal Şeyda Lafçı (53) yaşamını yitirdi.

Lafçı idaresindeki 34 SD 7339 plakalı otomobil kontrolden çıkarak, aynı şeritte giden tıra çarptı. Kaza sonucunda ise otomobil hurda yığınına dönüştü.



İZMİR'DE TOPRAĞA VERİLDİ
Sıkıştığı araçta hayatını kaybeden Lafçı'nın cenazesi İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı.

Öğle namazının ardından Narlıdere Şehitlik Camiinde kılınan cenaze namazına Lafçı'nın ailesi, sevenleri ve iş arkadaşları katıldı.

GÜLÇİN ERGÜL CENAZEYE KATILAMADI
Kazasının ardından hastaneye kaldırılan şarkıcı Gülçin Ergül ise tedavisi devam ettiği için cenazeye katılamadı.

Lafçı'nın cenazesi, kılınan namazın ardından Karabağlar Paşaköprü Mezarlığına defnedildi.

İREM DERİCİ ÇELENK YOLLADI
Cenazeye birçok çelenk gönderilirken, sanat dünyasından sadece şarkıcı İrem Derici'nin çelenk yollaması dikkat çekti.



GÜLÇİN'İN ANNESİ TEDAVİYE İSTANBUL'DA DEVAM ETMEK İSTİYORUZ

Öte yandan Gülçin Ergül'ün ailesi, sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Ergül'ün annesi Ayser Ergül, kızlarının sağlık durumunun iyiye gittiğini, doktorları izin verirse, tedaviye İstanbul'da devam etmek istediklerini söyledi.

Gülçin Ergül'ün annesi Ayser Ergül, zor bir dönemden geçtiklerini belirterek, “Hepimizin başı sağ olsun. Çok üzgünüz. Gülçin, şu anda müşahede altında. İyiye doğru gidiyor. Bugün inşallah doktorumuz izin verirse çıkacağız. El parmaklarında ufak kırıkları var. Bu arada tabi hala kontrol altında, iç kanama olabilir korkusuyla. Psikolojik olarak da büyük yıkım halinde. Konuşmak çok zor. Bütün sevenlerimize teşekkür ediyoruz. Başsağlığı diliyorum herkese, çok zor bir dönem. Doktorumuz izin verirse, tedavinin devamı için bugün İstanbul'a gitmek zorundayız. Orada devam edeceğiz. Zaman zaman bilgi vereceğiz. Kaza, İstanbul'da bir programa gitmek için yola çıktıklarında oldu. Tabi nasıl oldu bilmiyorum' diye konuştu.

'DÜNYA İYİSİYDİ'

Gülçin Ergül'ün babası Ali Rıza Ergül de kızının durumunun iyiye gittiğini söyledi. Gözyaşlarını tutamayan Ergül, Erdal Şeyda Lafçı'nın vefatına üzüldüklerini belirterek, “Söylenecek çok fazla bir şey yok. Erdal'ımız vefat etti. Dünya iyisi bir insandı. Çok fazla bir şey söyleyemiyorum. Kızımız iyiye gidiyor, ona sevinemiyoruz. Biz, Erdal'a çok üzülüyoruz. Erdal'a Allah rahmet eylesin. Yapacak bir şey yok. Bekleyeceğiz artık, yapacak bir şeyimiz yok” dedi.


İstanbul'da suya zam!
PKK'nın Avrupa'daki merkezinin Belçika olduğu belgelendi: 'Devrim' vergisi adı altında haraç topluyorlar!
Almanya'dan Rusya'ya çok sert Ukrayna uyarısı!
2 Milyonluk makam aracıyla gezen CHP’li Başkan vatandaşın suyuna göz dikti
CHP'li isimden Millet İttifakı'ndaki adaylık krizine dair çarpıcı sözler: 'Aday olmayı kendisi de istemiyor'
İBB’de beş kişinin daha terörle bağı çıktı!
İmamoğlu bu projeye de çöktü! Balat'ta restorasyon karmaşası
İyi Partili Şenol Sunat'tan Fuat Oktay'a: Sayın FO
AK Parti'den ekonomik OHAL iddialarına çok net yanıt: Saçma sapan bir iddia, kimsenin aklından bu geçmesin
Aşiret çocuğu Özgür Demirtaş, Rolex saati pahalılandığı için mi öfkeli? İşte CNN Türk canlı yayınında yaşananlar...
Bakan Koca haftalık vaka tablosunu paylaştı! İşte en çok vakanın arttığı il
Kanlı plan son anda önlenmişti! Kandil’in kodları çözüldü! Tam 37 kez…
CHP'li belediyelerdeki usulsüzlük Sayıştay raporunda! İstanbul, Ankara ve İzmir: Usulsüzlük, kayırmacılık, borç batağı
Otomobil stokçularına 50 ilde operasyon! Onlarca kişi hakkında gözaltı kararı var...
Yeni yargı paketinde vatandaş için dev adım
Tunceli dağları temizlendi: PKK’nın sözde ‘Doğu cephesi’ çökertildi!
İstanbul'da Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi! Türkiye'nin ev sahipliğinde yarın başlayacak
İstanbul'da yağmur yağdı trafik kilitlendi!
Kaçak içki ticaretine “Zehir” baskını
Asgari ücret 2022 için kritik rakamlar: Yeni yılda Asgari ücrete prim dopingi
Türkiye Yörük kızı Müslüme Yağal'a ağlamıştı! O ayrıntı yürek dağladı

Türkiye Yörük kızı Müslüme Yağal'a ağlamıştı! O ayrıntı yürek dağladı

İstanbul'da tuhaf yasak! Yıllar önce yaşandı, sebebi ‘pes artık’ dedirtti

İstanbul'da tuhaf yasak! Yıllar önce yaşandı, sebebi ‘pes artık’ dedirtti

Japon bilim insanları açıkladı! İşte koronavirüse iyi gelen meyve

Japon bilim insanları açıkladı! İşte koronavirüse iyi gelen meyve

Güney Koreli süt firmasından skandal reklam! Kadınları inek olarak gösterdiler

Güney Koreli süt firmasından skandal reklam! Kadınları inek olarak gösterdiler

Türkiye'deki tek örnek: Defineciler talan etti

Türkiye'deki tek örnek: Defineciler talan etti

TikTok fenomenliği 47 yıllık evliliğin sonu oldu!

TikTok fenomenliği 47 yıllık evliliğin sonu oldu!