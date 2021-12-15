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Gülçin Ergül taburcu oldu!

Balıkesir'de kazada yaralanan Hepsi Grubu'nun eski solisti Gülçin Ergül'ün (36), bugün tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu. Kazada Ergül'ün sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı yaşamını yitirmiş, yanındaki sevgilisi Gülçin Ergül ise yaralanmıştı.

Ekleme: 15.12.2021 - 18:44 Güncelleme: 15.12.2021 - 18:46 / Editör: Ozge Selin
Gülçin Ergül taburcu oldu!
İzmir-İstanbul Otoyolunun Susurluk mevkiinde geçirdiği trafik kazasının ardından hastaneye kaldırılan şarkıcı Gülçin Ergül taburcu oldu.

Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesinde tedavi altına alınan Ergül'ün sağlık durumunun iyi olduğu, yapılan kontrollerinde sadece parmaklarında kırık olduğu belirlendi.

Doktorlar tarafından da muayene edilen Ergül, taburcu işlemlerinin ardından hastaneden ayrıldı. Önce İzmir'deki evine gidecek olan Ergül'ün tedavisine de yine İzmir'de devam edeceği belirtildi.

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