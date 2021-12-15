Ehliyetine el konulan Defne Samyeli hastaneye koştu! Mahkemeden flaş karar

Spikerlik kariyerine nokta koyup şarkıcılık ve oyunculuk yapan Defne Samyeli'nin ehliyetine 6 aylığına el konulmuştu. Hastane, verdiği raporda trafik denetiminden 85 dakika sonra tahlil yapıldığını, kandaki alkol düzeyinin bir saatte ancak 0.15 promil düşebileceğini belirterek Defne Samyeli’ni haklı buldu.

Defne Samyeli, Şişli'de polis çevirmesine takıldı. Yapılan denetimde Samyeli'nin 0.51 promil alkollü olduğu tespit edilip ehliyetine 6 aylığına el konuldu.Polisin alkolmetresinin hatalı olduğunu iddia eden sunucu, hastaneye giderek kanındaki alkol oranının ölçülmesini istedi.Sabaha karşı 02.38'de trafik uygulamasında 0.51 promil alkollü çıkan Samyeli, 04.06'da hastanede tahlil yaptırdı.Bu kez kanındaki alkol oranı 0.27 çıktı. İstanbul Adliyesi'ne başvuran Samyeli raporunu sundu, hakimlik sunucuya yazılan 1.339 liralık idari para cezasını iptal edip ehliyeti geri verdi.