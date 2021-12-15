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Beyazıt Öztürk'e dava! 'Mal varlığına el konulsun'

Beyazıt Öztürk, Riba Events isimli organizasyon firması ile olan sözleşmesini iptal edince mahkemelik oldu. Ünlü şovmenin sözleşme gereği vermesi gereken yüzde 20 payı vermemek için sözleşmeyi feshettiğini iddia eden Riba Events firması, Öztürk’ün mal varlıklarına el konulmasını talep etti. Dilekçeyi inceleyen mahkeme kararını verdi.

Beyazıt Öztürk'e dava! 'Mal varlığına el konulsun'
Ekleme: 15.12.2021 - 13:20 Güncelleme: 15.12.2021 - 13:26 / Editör: Ozge Selin
Beyazıt Öztürk'e dava! 'Mal varlığına el konulsun'
Şovmen Beyazıt Öztürk, Riba Events organizasyon firması sahibi Rıza Cerit ile Avrupa'daki sahne programlarının düzenlenmesi, sponsorluk ve reklam işlerine dair sözleşme imzaladı. Sözleşmeye göre 31 Aralık 2022 tarihine kadar Beyazıt Öztürk'ün temsilcisi Riba Events firması olacak ve Öztürk firmaya yüzde 20 pay verecekti. Ancak Beyazıt Öztürk'ün sözleşme maddelerine uymadığı iddia edildi.

Riba Events firması avukatlarının Asliye Ticaret Mahkemesi'ne sundukları dilekçeye göre, Beyazıt Öztürk firma sayesinde Egetürk isimli başka bir firmayla 'Beyaz Show Live' programı için 480 bin euroluk anlaşma sağladı. Ancak bu anlaşmadan bir hafta sonra Beyazıt Öztürk, Riba Events firmasının sahibi Rıza Cerit'e mail ve mesaj atarak aralarındaki sözleşmeyi feshettiğini bildirdi.

'BELİRSİZ ALACAK' DAVASI
Dilekçede, Beyazıt Öztürk'ün sözleşmede yer alan yüzde 20'lik payı vermemek için firmayı saf dışı bırakarak, Egetürk firmasıyla doğrudan kendisinin anlaştığı belirtildi. Bu anlaşma sonrasında da Egetürk firmasının reklam yüzü olarak dokuz reklam filmi çekti. Riba Events firması 31 Aralık 2022 tarihine kadar aralarında sözleşme bulunmasına rağmen sözleşmeyi haksız olarak fesheden Beyazıt Öztürk'e belirsiz alacak davası açtı.

'BANKA HESAPLARI İNCELENSİN, MAL VARLIĞINA EL KONULSUN'
Mahkemeye sunulan dilekçede, alacağın belirlenmesi için Beyazıt Öztürk'ün Egetürk ile yaptığı anlaşma ücretinin tespit edilmesi gerektiği belirtilerek, ünlü şovmen ve yakınlarının banka hesaplarının incelenmesi talep edildi. Ayrıca tespit edilecek alacağın ileride tehlikeye girmemesi için de Öztürk'ün taşınır ve taşınmaz mallarına el konulması talep edildi.

MAHKEME TALEBİ REDDETTİ
Firma avukatlarının mahkemeye sunduğu dilekçeye, Beyazıt Öztürk'ün avukatları da karşı dilekçe verdi. Öztürk'ün Riba Events firması ile yetkileri azaltılmış bir yetki belgesi imzalandığı anlatılan dilekçede, Egetürk firması ile sağlanan anlaşmada Riba Events firmasının katkı ya da çabasının olmadığı belirtildi. Aldatıcı beyanlarla mahkemenin yanıltılmaya çalışıldığı belirtilen dilekçede taleplerin reddedilmesi istendi. İki dilekçeyi de inceleyen mahkeme, Beyazıt Öztürk'ün mal varlığına el konulması talebini reddetti.


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