9 yıllık eşinden boşandı!

İtalyan şef Danilo Zanna ile 9 yıllık eşi Tuğçe Demirbilek’in boşanma davası karara bağlandı.İstanbul 12. Aile Mahkemesi'ndeki duruşmada Danilo Zanna ile Tuğçe Demirbilek, avukatlarıyla birlikte hazır bulundu.DANİLO ŞEF DAVAYI AÇTI, TEK CELSEDE BİTTİİtalyan şef tarafından açılan boşanma davasının yaklaşık 20 dakika süren duruşması sonucunda taraflar, tek celsede anlaşmalı olarak boşandı.“GÜZEL, ÜZÜLDÜM, HER ŞEY YOLUNDA”Duruşmanın ardından açıklama yapan İtalyan şef Danilo Zanna, “Güzel. Üzüldüm. Her şey yolunda.” ifadelerini kullandı.“OĞULLARI İÇİN HER ZAMAN BİR ARADA OLACAKLAR”İtalyan şef Zanna’nın duruşmanın ardından açıklama yapan avukatı Altın Mimir ise, “Tarafların müşterek bir çocuğu var. Anlaşmalı olarak boşandılar. Dostlukları ve arkadaşlıkları devam edecek. Oğulları için her zaman bir arada olacaklar.” dedi.