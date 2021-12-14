Ulusoy'u görenler değişimine inanamadı

"Yeşilçam" dizisiyle dijital bir platformda boy gösteren yakışıklı oyuncu Çağatay Ulusoy, bir süredir televizyon dizilerinde yer almıyor. Ekranlardan uzak kalan Ulusoy'un neler yaptığı merak ediliyor, sevenleri tarafından araştırılıyor. Ünlü oyuncu son olarak toplu bir fotoğraf karesinde ortaya çıktı. Aldığı kilolarla dikkatleri çeken Ulusoy'u görenler gözlerine inanamadı. İşte Çağatay Ulusoy'un şaşkına çeviren değişimi...

Adını Feriha Koydum, Medcezir, Deli Bal, Hakan: Muhafız gibi güçlü yapımlarda seyirci karşısına çıkan ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy, son haliyle sevenlerini şaşırttı.Şimdilerde dijital bir platformda yayınlanan Yeşilçam dizisiyle kamera karşısına geçen yakışıklı oyuncu Çağatay Ulusoy'un değişimini görenler gözlerine inanamadı.Survivor All Star kadrosuna yer aldığı kesinleşen Çağan Atakan Arslan, arkadaşları Mustafa Mert Koç ve Çağatay Ulusoy ile pozunu Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.Ulusoy'un son hali, magazin gündemine bomba gibi düştü.Ulusoy'un yeni imajına gelen yorumlar şu şekildeydi:-İlk bakışta İbrahim Büyükak sandım.-Bu neden şişmiş böyle ya!-Sen Emir Sarrafoğlu'sun, kendine gel.-Bakkal Rüstem gibi.-Doblolu enişteye dönmüş.-Tipi iyi diye oyuncu olmuştu, şimdi komedyen olsun.