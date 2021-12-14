  • USD: 14,17 - 14,20
  • EURO: 16,01 - 16,04
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Şarkıcı Gülçin Ergül trafik kazası geçirdi! Hastane odasında ilk paylaşım

Balıkesir'de yağış nedeniyle kayganlaşan yolda TIR ile çarpışan otomobilde bulunan Hepsi Grubunun eski solisti Gülçin Ergül (36) yaralanırken, aracı kullanan sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı ise hayatını kaybetti. Hastaneden yapılan açıklamada Ergül'ün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Ergül'ün akşam saatlerinde taburcu olması beklenirken, kazada ölen otomobil sürücüsü erkek arkadaşı Erdal Şeyda Lafçı’nın cenazesi ise İzmir'e gönderildi. Öte yandan Gülçin Ergül'den ilk paylaşım geldi.

Şarkıcı Gülçin Ergül trafik kazası geçirdi! Hastane odasında ilk paylaşım
Ekleme: 14.12.2021 - 16:17 Güncelleme: 14.12.2021 - 16:21 / Editör: Ozge Selin
Şarkıcı Gülçin Ergül trafik kazası geçirdi! Hastane odasında ilk paylaşım
Kaza, saat 20.15 sıralarında İstanbul-İzmir yolu Susurluk mevkisinde meydana geldi. Erdal Şeyda Lafçı yönetimindeki 34 SD 7339 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Lafçı'nın direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, aynı yönde sağ şeritte seyir halinde olan Cengiz Yücel yönetimindeki 34 CGR 100 plakalı TIR'ın dorsesine arkadan çarptı. Savrulan otomobil, bariyerlere çarparak durdu.

Şarkıcı Gülçin Ergül trafik kazası geçirdi Hastane odasında ilk paylaşım
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çarpışmanın şiddetiyle demir yığını haline dönüşen otomobilde bulunan Hepsi Grubunun eski solisti Gülçin Ergül yaralanırken, sevgilisi Lafçı ise araçta sıkıştı. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Lafçı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.


Yaralı Gülçin Ergül, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine kaldırılarak, tedaviye alındı. Erdal Şeyda Lafçı'nın cansız bedeni ise savcılık incelemesinin ardından Susurluk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.



İLK PAYLAŞIM GELDİ

Gülçin Ergül, kazada ölen erkek arkadaşının resmini paylaştı. Ergül, 'Sen benim meleğimsin, hep öyleydin aşkım' yazılı fotoğraf yürekleri burktu.

TABURCU EDİLMESİ BEKLENİYOR

Sağlık durumunun iyi olduğu bildirilen Ergül, halen hastanede gözlem altında tutuluyor. Ergül'ün, doktorların son kontrollerinin ardından akşam saatlerinde taburcu edilmesi bekleniyor.

Kazada hayatını kaybeden Erdal Şeyda Lafçı'nın cenazesi ise savcılık incelemesinin ardından sevk edildiği Balıkesir Devlet Hastanesi'nin morgundan alınarak İzmir'e gönderildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.
Terör örgütünün çöküşü! Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: 2021'de 2 bin 631 terörist etkisiz hale getirildi
Kılıçdaroğlu AK Parti seçmenini aşağıladı: Makarnaya karşılık oy istediler
Terörist Nurettin Demirtaş'tan CHP itirafı: PKK memnuniyetle karşıladı
İstanbul'da milletvekili plakasıyla gezen kişi İmamoğlu'nun talimatıyla Olay TV'yi satın alan Hüseyin Köksal çıktı
Türkiye asansörde tecavüze kalkışan sapığı konuşuyor! Genç kadın tek tek anlattı: Ağzımı kapattı çorabımı…
İŞKUR vasıtasıyla 90 bin 588 işçi aranıyor! Yeni yıla yeni işinde girmek isteyenlere İŞKUR fırsatı
Bir tetikçinin ifşası! Wall Street Journal muhabiri Jared Malsin'ın tek derdi Erdoğan ve Türkiye'yi karalamak
Cumhuriyet'in TÜGVA'yı hedef alan manşetine tekzip!
Demirtaş cezaevinden isyan çağrısı yaptı!
Yılmaz Özdil: Rumlar öyle bir meze yapar ki Kıbrıs’ı veresin gelir
7-8 tonluk sızıntı! Sancaktepe'de 'beyaz madde' paniği
Melih Gökçek'ten Mansur Yavaş'a büyüklük dersi! Hakkı olan zırhlı aracı teslim edecek!
Beyoğlu'nda asılı Türk bayrağını koparmışlardı: İki kişi adliyeye sevk edildi
Bakan Bekir Pakdemirli'nin merak uyandıran paylaşımı ortaya çıktı! 'Yaşadığına dair kanıtlar elimizde' demişti...
PKK, DHKP-C derken İBB'den şimdi de FETÖ'cüler! İşte İBB'deki o FETÖ'cüler ve görevleri...
Oy kaygısıyla savrulup durdular! Karamollaoğlu ve Kılıçdaroğlu'nun ilkesiz siyaseti
MİT'ten Kandil'de nokta operasyon: Etkisiz hale getirildiler
CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin tahrip borcu 264 milyon lira! Sayıştay raporunda ortaya çıkan skandal
İşte CIA ajanı Henri Barkey ile buluşan CHP'li: CHP ABD Temsilcisi Yurter Özcan
İETT aracı bozuldu İstanbullular otoban kenarında bekledi!
Sosyal medyada gündem oldu! Küçükçekmece'de elinde kılıçla görüntülenen kişinin sırrı çözüldü

Sosyal medyada gündem oldu! Küçükçekmece'de elinde kılıçla görüntülenen kişinin sırrı çözüldü

ABD'de kasırganın bilançosu ağırlaşıyor

ABD'de kasırganın bilançosu ağırlaşıyor

Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı: İstanbul'a beklenen kar yağışı geliyor!

Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı: İstanbul'a beklenen kar yağışı geliyor!

Kraliçe'den torununa ilginç Noel hediyesi

Kraliçe'den torununa ilginç Noel hediyesi

İstanbul Sancaktepe'de 'beyaz madde' paniği

İstanbul Sancaktepe'de 'beyaz madde' paniği

İstanbul'da asansörde tecavüz girişimi! Korkunç anlar...

İstanbul'da asansörde tecavüz girişimi! Korkunç anlar...