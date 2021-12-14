Şarkıcı Gülçin Ergül trafik kazası geçirdi! Hastane odasında ilk paylaşım

Balıkesir'de yağış nedeniyle kayganlaşan yolda TIR ile çarpışan otomobilde bulunan Hepsi Grubunun eski solisti Gülçin Ergül (36) yaralanırken, aracı kullanan sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı ise hayatını kaybetti. Hastaneden yapılan açıklamada Ergül'ün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Ergül'ün akşam saatlerinde taburcu olması beklenirken, kazada ölen otomobil sürücüsü erkek arkadaşı Erdal Şeyda Lafçı’nın cenazesi ise İzmir'e gönderildi. Öte yandan Gülçin Ergül'den ilk paylaşım geldi.

Kaza, saat 20.15 sıralarında İstanbul-İzmir yolu Susurluk mevkisinde meydana geldi. Erdal Şeyda Lafçı yönetimindeki 34 SD 7339 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Lafçı'nın direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, aynı yönde sağ şeritte seyir halinde olan Cengiz Yücel yönetimindeki 34 CGR 100 plakalı TIR'ın dorsesine arkadan çarptı. Savrulan otomobil, bariyerlere çarparak durdu.Şarkıcı Gülçin Ergül trafik kazası geçirdi Hastane odasında ilk paylaşımÇevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çarpışmanın şiddetiyle demir yığını haline dönüşen otomobilde bulunan Hepsi Grubunun eski solisti Gülçin Ergül yaralanırken, sevgilisi Lafçı ise araçta sıkıştı. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Lafçı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.Yaralı Gülçin Ergül, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine kaldırılarak, tedaviye alındı. Erdal Şeyda Lafçı'nın cansız bedeni ise savcılık incelemesinin ardından Susurluk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.İLK PAYLAŞIM GELDİGülçin Ergül, kazada ölen erkek arkadaşının resmini paylaştı. Ergül, 'Sen benim meleğimsin, hep öyleydin aşkım' yazılı fotoğraf yürekleri burktu.TABURCU EDİLMESİ BEKLENİYORSağlık durumunun iyi olduğu bildirilen Ergül, halen hastanede gözlem altında tutuluyor. Ergül'ün, doktorların son kontrollerinin ardından akşam saatlerinde taburcu edilmesi bekleniyor.Kazada hayatını kaybeden Erdal Şeyda Lafçı'nın cenazesi ise savcılık incelemesinin ardından sevk edildiği Balıkesir Devlet Hastanesi'nin morgundan alınarak İzmir'e gönderildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.