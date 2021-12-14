Oryantal işinden etmişti! Şaşırtan hamle

Sosyal medya hesabında oryantal yapınca gelen tepkiler üzerine işini bırakmak durumunda kalan Hande Sarıoğlu Didem Kınalı'dan dans dersi almaya başladı. Sarıoğlu'nun Didem ve Survivor Aleyna Kalaycıoğlu ile birlikte pozu olay oldu.

Oryantal paylaşımı yüzünden işinden kovulan spiker Hande Sarıoğlu durmuyor. Fatih Altaylı ve Ahmet Hakan ile dansa yüzünden ters düşen Hande Sarıoğlu geri adım atmıyor."Oryantalle keşişen yollarımızı bir adım ileriye taşıdık" diyen Hande Sarıoğlu Didem Kınalı'dan dans almaya başladı.SURVIVOR ESKİ YARIŞMACISIYLA DANS DERSİDans dersinden paylaşım yapan ünlü spiker "Durmamı mı bekliyordunuz? Geç bile kaldım" dedi. Hande Sarıoğlu dans dersinde Survivor ile ünlenen yaptırdığı burun estetiğiyle dikkat çeken Aleyna Kalaycıoğlu ile beraberdi.Sarıoğlu beraber pozlarını paylaşıp "Oryantal team" notunu düşmeyi de ihmal etmedi.