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Kazada Gülçin Ergül yaralandı, arkadaşı öldü!

Hepsi Grubu'nun eski solisti Gülçin Ergül'den sevenlerini üzen haber... Balıkesir'de meydana gelen trafik kazasında şarkıcı Gülçin Ergül yaralandı, araç sürücüsü arkadaşı hayatını kaybetti. İşte ayrıntılar...

Kazada Gülçin Ergül yaralandı, arkadaşı öldü!
Ekleme: 14.12.2021 - 00:00 Güncelleme: 14.12.2021 - 00:43 / Editör: Ozge Selin
Kazada Gülçin Ergül yaralandı, arkadaşı öldü!
İş insanı Erdal Şeyda Lafçı'nın kullandığı ve içinde bir dönemin popüler müzik grubu Hepsi'nin eski üyelerinden şarkıcı Gülçin Ergül'ün bulunduğu otomobil, İzmir-İstanbul otoyolu Susurluk mevkisinde aynı yöne giden Cengiz Y. idaresindeki 34 CGR 100 plakalı tırın dorsesine çarptı.

KORKULUKLARA ÇARPARAK DURABİLDİ

Kazanın etkisiyle savrulan otomobil, yol kenarındaki korkuluklara çarparak durabildi.


SEVGİLİSİ KAZA YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ, ÜNLÜ ŞARKICI ÖLÜMDEN DÖNDÜ!

Sürücü Lafçı kaza yerinde hayatını kaybetti, şarkıcı Ergül hafif yaralandı.



HEPSİ GRUBU'NUN ESKİ SOLİSTİ HASTANEYE KALDIRILDI

Gülçin Ergül, Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine kaldırıldı.
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Kazada Gülçin Ergül yaralandı, arkadaşı öldü!
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