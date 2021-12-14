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Hande Erçel'i yıkan açıklama!

Hande Erçel'le doludizgin bir aşk yaşayan Kerem Bürsin, evliliğe hazır olmadığını söyledi.

Ekleme: 14.12.2021 - 09:50 Güncelleme: 14.12.2021 - 09:52 / Editör: Ozge Selin
Hande Erçel'i yıkan açıklama!
Birleşmiş Milletler Kadın Birimi'nin toplumsal cinsiyet eşitliği için değişimin savunucusu olmaya çağırdığı 'HeForShe Hareketi'nin Türkiye sözcüsü Kerem Bürsin, katıldığı programda samimi açıklamalarda bulundu.

'ÖNCÜ OLURUM'
Toplumsal cinsiyet eşitliğini savunan bir hareketin sözcüsü olarak oyunculuk camiasındaki eşitsizliklere değinen Bürsin, erkeklerin kadınlardan daha yüksek ücret almasıyla ilgili, 'Hiçbir partnerimle 'Sen kaç para alıyorsun?' diye bir diyaloğum olmadı ama bunu duydum. Erkek oyuncuların biyolojik olarak kadın oyunculardan daha fazla para alması çok komik geliyor bana. Aynı işi yapıyor olup da farklı ücretlerin alınıyor olması çok yanlış. Eğer bunun değişmesine katkı sağlayacaksa kendi ücretimle partnerimin ücretinin eşit olması için öncü olurum.' ifadelerini kullandı.

'KADINA ŞİDDET İÇEREN DİZİDE OYNAMAM'
Prensip olarak kadına yönelik şiddet içeren sahnelerin yer aldığı dizilerde oynamayı kabul etmediğini söyleyen Kerem Bürsin, 'Böyle işleri kabul etmiyorum. Kabul ettiğim işlerde böyle sahneler yer alıyorsa 'Yok' diyorum. Sözleşmeme de böyle bir madde koyduruyorum ki, bilinsin.' dedi.

Aşk sorusu karşısında gülen Bürsin, 'Bir insanın sevgilisi oyuncu olunca bu tarz soruları cevaplaması çok zor oluyor. Aşk değişken ve kalıba sokmak doğru değil.' ifadelerini kullandı.

'KEŞİFTEYİM'
Yaşının 35 olduğunu hatırlatan ünlü isim, 'Evlenmeyecek misin?' baskısı var. Bu da toplumsal bir baskı unsuru. Ama ben aşkı keşfettiğimi düşünüyorum ve hala o keşfin içindeyim.' şeklinde konuştu.

Evliliğe hazır olmadığını söyleyen oyuncu, 'Bazen çocuk yapma fikri geliyor aklıma ama önemli bir sorumluluk. Şimdilik bu sorumluluk sadece fikir olarak var kafamda.' dedi.
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