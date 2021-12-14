Burcu Esmersoy'a 15 yaş küçük sevgili!

Ünlü sunucu Burcu Esmersoy, 2019'da boşanmasının ardından geçtiğimiz günlerde ilk kez yeni aşkıyla görüntülenmiş, sevgilisi hakkında ser verip sır vermemişti.Muhabirlerin ısrarlı sorularına rağmen sevgilisinin kimliğini açıklamayan Esmersoy, "Beyefendiyi tanımayın" diye cevap vermişti. Esmersoy'un sır gibi sakladığı aşkı kendisinden 15 yaş küçük sevgilisinin, cep telefonlarına yüklenen oyunların yazılımlarını yapan Nazım Akmandil olduğu öğrenildi.Babası Hüseyin Akmandil, annesi Nesli Akmandil ve kız kardeşi Nur Akmandil ile olan aile fotoğrafında da görülen iş insanının, güzel sunucu ile başlayan bu aşka ailesinin nasıl yaklaştığı ise şimdiden merak konusu oldu."BÖYLE ŞEYLER YAPMAYIN!"Sıkı bir sosyal medya kullanıcısı olan Burcu Esmersoy, geçtiğimiz günlerde hakkında çıkan "yüzüne Fransız Askısı yaptırdı" iddialarına, Instagram'da yayınladığı bir videoyla yanıt vermişti.45 yaşındaki sunucu, "Okul kapılarında 'Yüzünü astırdı' falan diye konuşuyormuşsunuz. Göz kapağı operasyonu var sadece. Zaten paylaşımlarımda bunları anlatıyorum. Böyle şeyler yapmayın olur mu?" ifadelerini kullanmıştı.Esmersoy sözlerini şöyle sürdürmüştü:"Bunları neden söylüyorum; normalde yaptırdığım şeyleri gönül rahatlığıyla anlatıyorum. Hatta cilt bakımımı bile makyajsız, filtresiz çekiyorum. Gereksiz yani, olsa 'Söylerim' diyorum zaten.""Biz kendisinin yüzüne şöyle bir işlem yaptık diye konuşan insanlar vardır belki, inanmayın. Yüzüme bir şey yaptırdıysam, dişimi bile kime yaptırıyorsam paylaşıyorum. ben paylaşmadıysam tanımıyorumdur. Bunun garantisini verebilirim."