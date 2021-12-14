Aleyna Tilki evlat edinmek istiyor!

Sosyal medyadaki paylaşımlarıyla sürekli gündeme gelen genç şarkıcı Aleyna Tilki, yine dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.'ZOR BİR DÖNEM GEÇİRİYORUM'Tilki, 'İki yıldır zor bir dönem geçiriyordum. O yüzden de pek bir şey üretmedim, ürettiysem de zorlanarak ürettim…'GÖMÜLDÜM'Kimseyle pek bir şey paylaşmak içimden gelmeyerek paylaştım her şeyi. Çünkü yılların prangaları sonunda ayağıma, kalbime kafama dolanıp ‘Yalan' klibimdeki örümcek ağlarına beni gerçekten gömmüştü ve ben gömüldüğüm yerde bir süre dinlenmek istedim sadece. Hepsi bu...' diyerek Türkiye'yi terk eden Aleyna Tilki, evlat edinmek istediğini sosyal medyadan paylaştı.DALGA KONUSU OLDUAleyna Tilki'nin paylaşımına yorum yağdı. Bir takipçisi Tilki'ye 'Tabii ki ufaklık ne demek al bakalım evladını.' notuyla bebek fotoğrafını yanıt olarak verdi.Demet Akalın'ın, bir süredir arası bozuk olduğu Aleyna Tilki'ye verilen bu yanıtı beğenmesi gözlerden kaçmadı.