Soyadıyla ilgili açıklamalar yapan Aslıhan Malbora!

Dizideki başarılı performansıyla büyük beğeni toplayan genç oyuncu, sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isimlerin arasında yer alıyor. 1,1 milyon takipçisi bulunan Malbora, her paylaşımıyla büyük beğeni topluyor.Geçtiğimiz günlerde dijital platformda yayınlanan programa konuk olana güzel oyuncu, samimi açıklamalarda bulundu. 26 yaşındaki genç yıldız, oyunculuğun çocukluk hayali olduğunu belirtti.'Küçük bir şehirde büyüdüm. Tüm ailem mühendis. Üniversite çağına geldiğimde oyuncu olacağımı söylesem de ailem beni konservatuara göndermeye cesaret edemedi. Altın bilezik için mühendislik okudum.' ifadelerini kullandı.Öte yandan kendisine yöneltilen 'Soyisminiz çok havalı değiştirniz mi?' sorusuna da doğduğu andan itibaren soyisminin 'Malbora' olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:'Soyadımı seviyorum ama özellikle lise yıllarında ne çektim soyadımdan, o kadar çok tütün ve tütün mamulleri lakabım vardı ki bir ara adımı unuttum, kendimi tobacco dükkanı zannetmeye başladım.' ifadelerini kullandı.Soyadının nereden geldiğini de anlatan oyuncu, milli mücadele döneminde mal varlığını kaybeden ailesinden geldiğini ifade ederek 'mal' ve 'alabora' kelimelerinin birleşip, sonrada 'Malbora' haline geldiğini belirtti. Başarılı oyuncu samimi açıklamalarıyla magazin gündemine oturdu.