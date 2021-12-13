Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Gülben Ergen, son paylaşımıyla alay konusu oldu. Önceki akşam sahne aldığı mekanda izleyicilere eğlenceli anlar yaşatan Ergen, geceden fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı. Gülben Ergen bacaklarına aşırı uygulanan photoshop sonrası sosyal medyada alay konusu oldu.

Gülben Ergen photoshop mağduru ünlüler kervanına katıldı. Ünlü şarkıcı, önceki akşam sahne aldığı mekanda dinleyenlerine eğlenceli anlar yaşattı.Sesi ve güzelliğiyle büyüleyen Ergen'in derin yırtmaçlı elbisesi ise hayranlarından tam not aldı. Basına servis edilen fotoğraflarındaki abartılı photoshop ise olay oldu.Gülben Ergen bacaklarına aşırı uygulanan photoshop sonrası sosyal medyada alay konusu oldu.Fotoğrafa hayranlarından "Ne gerek vardı?" yorumları yağdı.İşte Gülben Ergen'in o fotoğrafı...