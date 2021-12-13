Serel Yereli'nin o pozuna beğeni yağdı!

Türkiye'de oyunculuğu bırakıp Londra'da yaşamaya başlayan Serel Yereli, sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla konuşuluyor.Daha önce geceliğiyle cama çıkan Serel Yereli, yine aynısını yaptı. Yereli, siyah mini elbisesi ve çizmesiyle, cama çıkarak poz verdi.Uzun süredir İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşayan oyuncu, karelere, 'Sanat toplum içindir' yazdı.Müzik çalışmaları nedeniyle İngiltere'de olan ünlü oyuncuya, kısa sürede binlerce beğeni geldi.