Seksenler dizisinin oyuncusu Ceyhun Fersoy saldırıya uğradı

TRT 1'de yayınlanan 'Seksenler' dizisinde, kendisi gibi oyuncu eşi Begüm Öner'le birlikte rol alan Ceyhun Fersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla saldırıya uğradığını açıkladı.Fersoy, önceki akşam arkadaşlarıyla gittiği Beyoğlu'ndaki bir mekanda darbedildiğini duyurdu.Hastanede çekilen fotoğrafını paylaşan ünlü oyuncu, 'Dün darbedildim. Biraz sonra karakola gidip şikayetçi olacağım. Kaşım üstü 4 cm yarıldı ve dikildi. Göz altım morardı' ifadelerini kullandı.Ceyhun Fersoy daha sonra yaptığı bir paylaşımda da 'Dün yaşanan tatsız olaydan sonra benim için olay kapanmıştır. Bundan sonra gereğini avukatlarım yapacaktır' dedi.Ardından bir paylaşım daha yapan ünlü oyuncu, kendisine destek olan herkese teşekkür etti. Ceyhun Fersoy, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:'Çok çok teşekkür ederim mesajlarınızı aldım. Arayan soranlara da. Geri dönemediklerim kusura bakmasın. Yanımızda olduğunuzu bilmek çok güzel hissettiriyor ama bu işin psikolojisi başka bir şeymiş. Onu da en yakın zamanda atlatacağız. Geçti, gitti diyoruz; sağlıktan başka bir şey yok. Kendinize çok çok dikkat edin.'