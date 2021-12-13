  • USD: 13,83 - 13,86
  • EURO: 15,61 - 15,64
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Kainat Güzeli Yarışması'nın kazananı belli oldu!

İsrail'de düzenlenen Kainat Güzellik Yarışması’nda jüriyi etkilemeyi başaran Hint güzeli, tacın sahibi oldu. Kainat güzelinin, “Kendinizi başkalarıyla kıyaslamayı bırakın” sözleri büyük alkış aldı.

Kainat Güzeli Yarışması'nın kazananı belli oldu!
Ekleme: 13.12.2021 - 10:45 Güncelleme: 13.12.2021 - 10:54 / Editör: Ozge Selin
Kainat Güzeli Yarışması'nın kazananı belli oldu!
Aylardır hazırlığı yapılan Kainat Güzellik Yarışması, İsrail'in Eliat kentinde gerçekleştirildi.

Hindistan adına Kainat Güzellik Yarışması'na katılan Harnaaz Sandhu, tacın sahibi oldu.

“KENDİNİZİ BAŞKALARIYLA KIYASLAMAYI BIRAKIN”
Dünyanın farklı ülkelerinden gelen 80'den fazla katılımcıyı geride bırakan Sandhu, “Kendinizin eşsiz ve biricik olduğunu bilin ve bu sizi güzel yapıyor. Kendinizi başkalarıyla kıyaslamayı bırakın. Ben kendime inandım ve bugün burada olmamın sebebi bu.” dedi.



İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ GÜZEL
Koronavirüs salgını ve Omicron varyantıyla birlikte kapanmanın yaşandığı İsrail'de gerçekleşen yarışmada, Sandhu'nun sözleri beğeni topladı ve büyük alkış aldı.

Hint güzelin arkasından Paraguay'dan Nadia Ferreira ikinci, Güney Afrika'yı temsil eden Lalela Mswane ise üçüncü oldu.


Adana'da dün barıştığı eşini pompalı tüfekle vurarak öldürdü
İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Güvenlik tehdidine dönüşen dezenformasyona karşı dijital platformlar önlem almalı
Sarıyer sahilinde vatandaşları isyan ettiren görüntü!
Terör örgütü sloganları atılmıştı! Savcılık harekete geçti: HDP kongresine soruşturma
TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Demirtaş 'Apo'nun heykelini dikeceğiz' demedi
İşte İBB çalışanının terör sicili! Kandil’e gidip örgüt yöneticilerinden talimat almış
İstanbul’da inanılmaz görüntü: AVM’de güvenliğe tükürdü!
Sözcü gazetesinden 'Diyanet camilerden T.C.’yi kaldırıyor' yalanı
Gara'da MİT ve TSK operasyonu! 9 PKK'lı etkisiz
Ekonominin çarkları dönüyor! Sanayi üretimi 17 aydır yükseliyor: Türkiye ekonomisi cari fazla verdi
Edirne'de yağmur felaketi! Selden acı haber geldi...
Asgari Ücret Tespit Komisyonu son kez toplanıyor
Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı: Babasının öldüresiye dövdüğü bebek ilk kez görüntülendi
AK Parti'nin hazırladığı düzenlemenin detayları belli oldu! Stokçular için ağır cezalar geliyor
Bakan Bilgin'den emekli maaşlarıyla ilgili flaş açıklama: Emekli gelirinde düzeltme...
Pendik'te baba vahşeti! 7 yaşındaki kızının boğazını kesti
Öcalan sloganları atıp terör örgütü PKK marşı okudular! Skandalla ilgili suç duyurusu!
Bakan Karaismailoğlu duyurdu! Milli elektrikli tren 2022 yılında raylarda olacak
İzmir'de sağanak sonrası yollar göle döndü!
Millet İttifakı'nda adaylık krizi! CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu veto mu yedi? Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş...
Bilim Kurulu üyesinden Omicron varyantı uyarısı!

Bilim Kurulu üyesinden Omicron varyantı uyarısı!

ABD'de kasırga dehşeti! Kasaba kibrit çöpü gibi dağıldı: Tek duyabildiğimiz çığlıklardı

ABD'de kasırga dehşeti! Kasaba kibrit çöpü gibi dağıldı: Tek duyabildiğimiz çığlıklardı

Meteoroloji’den flaş uyarı! İstanbul, Ankara ve çok sayıda ile kar geliyor

Meteoroloji’den flaş uyarı! İstanbul, Ankara ve çok sayıda ile kar geliyor

Bebeğine iğne ile çamaşır suyu enjekte ettiği iddia edilmişti! O davada flaş gelişme!

Bebeğine iğne ile çamaşır suyu enjekte ettiği iddia edilmişti! O davada flaş gelişme!

e-Ticaret devi Alibaba'da skandal olay! Tecavüze uğradığını söyleyen kadın işten çıkarıldı!

e-Ticaret devi Alibaba'da skandal olay! Tecavüze uğradığını söyleyen kadın işten çıkarıldı!

Benzinli ve dizel araçların fişleri çekiliyor! Volkswagen, Mercedes, BMW, Renault, Fiat ve diğerleri resmen açıkladı, tarih verdi

Benzinli ve dizel araçların fişleri çekiliyor! Volkswagen, Mercedes, BMW, Renault, Fiat ve diğerleri resmen açıkladı, tarih verdi