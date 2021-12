James Bond kızından korkunç itiraf

Hollywood'daki cinsel taciz iddialarına bir yenisi daha eklendi. Bond filmlerinin Moneypenny'si Naomie Harris çok konuşulacak bir itirafta bulundu. Harris, bir keresinde oyuncu seçmeleri sırasında çok büyük bir yıldızın kendisini taciz ettiğini açıkladı. O an yaşadıklarını anlatan Harris, "Bu konuda şok edici olan şey, oyuncu yönetmeni ve yönetmenin orada olmasıydı" ifadelerini kullanırken kimsenin sesini çıkarmadığını söyledi.

James Bond kızı Naomie Harris, bir röportajında çok konuşulacak bir itirafta bulundu. Rol aldığı Skyfall, Spectre ve No Time To Die adlı James Bond filmleriyle tanınan Harris, geçmişte bir filmin çekimleri sırasında çok ünlü bir oyuncunun tacizine uğradığını açıkladı.Karayip Korsanları film serisindeki büyücü rolüyle dünya çapında tanınan bir yüz haline gelen, Mandela: Özgürlüğe Giden Uzun Yol (Mandela: Long Walk to Freedom) filminde Winnine Mandela'yı oynayan, Ay Işığı (Moonlight) filmiyle Oscar'a aday gösterilen ve son 3 James Bond filminde Eve Moneypenny karakterini canlandıran Harris, çarpıcı açıklamalarda bulundu.'KİMSE SESİNİ ÇIKARMADI'Harris, bir keresinde oyuncu seçmeleri sırasında çok çok büyük bir yıldızın eliyle kendisini taciz ettiğini açıklarken 'Bu konuda şok edici olan şey, oyuncu yönetmeni ve yönetmenin orada olmasıydı ve tabii ki, kimse bir şey söylemedi, çünkü öylesine büyük bir yıldızdı ki' dedi.Harris ayrıca, 'Bu benim tek #MeToo olayımdı, bu yüzden bu davranışın ne kadar yaygın olduğu göz önüne alındığında kendimi çok şanslı hissettim.' açıklamalarında bulundu.