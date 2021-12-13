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Akrep Nalan, hastanede

Akrep Nalan lakaplı Füsun Nalan Açın, bugün kendisine ait sosyal medyadan sağlık durumu ile ilgili açıklama yaptı.

Ekleme: 13.12.2021 - 13:14 Güncelleme: 13.12.2021 - 13:14 / Editör: Ozge Selin
Akrep Nalan, hastanedeMuğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan 71 yaşındaki Akrep Nalan, sağlığı ile ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Yaptığı açıklamayla hayranlarını üzen usta şarkıcı, Facebook hesabından şunları yazdı:

"YİNE DELİK DEŞİK"
“Yine delik deşik kollar. Yine bulunamayan damar yolları. Yine yarım yamalak alınan nefesler. Ciğerler su toplamış buzlanma da varmış.

Gözlerde sarı nokta. Kulaklarda işitme kaybı. Bağırsaklar kilitlenmiş sıkıntı var.

"GELİYOR GELMEKTE OLAN"
Dayanılmaz kas ağrıları. Ayak bileklerim ayak parmaklarıma kan göndermiyor. Neticede sevgili dostlarım; Geliyor gelmekte olan.”

Akrep Nalan'ın paylaşımına kısa sürede yüzlerce kişi geçmiş olsun dileklerini iletti.

"ASAYİŞ BERKEMAL"
'Geliyor gelmekte olan" paylaşımı yanlış anlaşılan Akrep Nalan, bir paylaşım daha yaptı. Kendisi için endişe edenler için, "'Geliyor gelmekte olan' derken umutla beklediğim sağlıklı ve neşeli günleri kastetmiştim. Yani kısacası asayiş berkemal." yazdı.



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