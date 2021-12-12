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Usta oyuncu Kadir İnanır'dan iyi haber geldi!

Kadir İnanır'dan hayranlarını sevindirecek son dakika haberi geldi. Muğla’da rahatsızlanan hastaneye kaldırılmış, sonrasında beyin damarına pıhtı attığı tespit edilen Kadir İnanır, bir süre yoğun bakımda kaldıktan sonra nöroloji servisinde özel bir odaya alınmıştı. Serviste takibi sürenken Kadir İnanır, aniden beyin kanaması geçirmesi sonucu acil ameliyat edilmişti. Geçtiğimiz günlerde keyifli olduğu görülen fotoğrafı arkadaşı tarafından yayınlanan Kadir İnanır hayranlarına rahat bir nefes aldırdı. Denizli Pamukkale Ünüversitesi’nde bir süredir tedavi gören usta oyuncu Kadir İnanır'ın taburcu olduğu öğrenildi.

Usta oyuncu Kadir İnanır'dan iyi haber geldi!
Ekleme: 12.12.2021 - 17:19 Güncelleme: 12.12.2021 - 17:24 / Editör: Ozge Selin
Usta oyuncu Kadir İnanır'dan iyi haber geldi!
Muğla'nın Ortaca ilçesinde 20 Kasım'da aniden rahatsızlanan Kadir İnanır, Denizli Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Beyin damarına pıhtı attığı tespit edilen İnanır, bir süre yoğun bakımda kaldıktan sonra nöroloji servisinde özel bir odaya alındı. Serviste takibi süren İnanır, aniden beyin kanaması geçirmesi sonucu acil ameliyat edildi. Başarılı geçen operasyonun ardından yeniden yoğun bakımda gözetim altına alınan İnanır, değerlerinin normale dönmesiyle birlikte servise çıkarıldı.



USTA OYUNCU TABURCU OLDU

Muğla'da rahatsızlanan ve Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılıp tedavi gören Kadir İnanır'ın geçtiğimiz günlerde keyifli olduğu görülen fotoğrafı arkadaşı tarafından yayınlanmıştı. Sevenlerinin mutlu haber beklediği İnanır'ın tedavisinin tamamlandığı ve taburcu olduğu öğrenildi.

22 gündür gözetim altına tutulan usta oyuncu, bugün öğle saatlerinde taburcu edildi. Dün akşam saatlerinde sevenlerine mesaj vererek hastaneden ayrılacağı duyurulan Kadir İnanır, pandemi tedbirleri göz önünde bulundurularak açıklama yapmadan hastaneden ayrıldı.

Binanın arka tarafından özel aracına bindirilen İnanır, sevgilisi Jülide Kurak ile birlikte kentten ayrılıp Muğla'nın Dalaman ilçesindeki evlerine doğru yola çıkarken, camını açtığı aracından kısa bir konuşma yaptı. Usta oyuncuyu görebilmek için saatlerce hastane önünde bekleyen bazı hayranları, İnanır'ın aracın içinden inmemesine tepki gösterdi.

Hastanede ilk günden itibaren kendisinin sağlık durumuyla ilgili gelişmeleri paylaşan gazetecilerin halini hatırını soran Kadir İnanır, 'Dar bir alanla alan ile karşı karşıya olduğumuz için böyle bir şey yaşandı. Çok teşekkür ederim her şey için. Sosyal medyadan da benimle ilgili haberlerinizi takip ettim. Hastaneler insanların tedavi edilmeleri için kurulmuş kuruluşlar. İnsanlara en kötü günlerinde sağlık sunan önemli kurumlar' dedi.


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