  • USD: 13,83 - 13,86
  • EURO: 15,61 - 15,64
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Şeyma Subaşı'ndan romantik paylaşım!

Uzun süredir, Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile aşk yaşayan Şeyma Subaşı, yaptığı paylaşımlarla gündeme geliyor. Subaşı, son olarak Alsaloussi ile çekilen eski bir fotoğrafını, duygusal bir yazıyla birlikte yayınladı.

Ekleme: 12.12.2021 - 14:36 Güncelleme: 12.12.2021 - 14:37 / Editör: Ozge Selin
Şeyma Subaşı'ndan romantik paylaşım!
Yaşadığı renkli hayatıyla magazin gündemin düşmeyen Şeyma Subaşı, Mısırlı iş insanı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile ilişkisine doludizgin devam ediyor. Son olarak birlikte gittikleri Las Vegas tatilinin ardından İstanbul'a gelen Subaşı, Alsaloussi ile çekilen bir fotoğrafını paylaştı.

Instagram hesabında 3,1 milyon takipçisi bulunan fenomen, sevgilisinden evlilik teklifi aldığı gün çekilen bir fotoğrafını, duygusal bir yazının yer aldığı başka bir fotoğrafla birlikte peş peşe takipçilerinin takipçilerinin beğenisine sundu.

"HER ŞEY FARKLI HİSSETTİRİYOR"
Gönderisine "İkiz alevi" notunu düşen Subaşı'nın paylaştığı yazıda, şu ifadeler yer aldı: "Her şey farklı hissettiriyor, farklı görünüyor, ve farklı. Bağlantı o kadar güçlü ve yoğun ki seni korkutabilir bile..."

"Ama onu görmezden gelemezsin. Onun etrafında canlanırsın ve deneyimlediğin tutku neredeyse deliliğin eşiğine gelene kadar kontrolden çıkar. Bu şimdiye kadar hissettiğin en yoğun şey..."
5Şeyma Subaşından romantik paylaşım
"Şimdi farklı bir şekilde nefes alıyorsun ve içindeki her hücre yanıyor, ama bu yine de sana hiç bilmediğin bir tür huzur getiriyor. Tüm dünyan sarsıldı, ve yine de evdesin..."

"SENİNLEYKEN EVDEYİM"
Subaşı'nın 47 binden fazla beğeni alan karesine, sevgilisinden de yorum gecikmedi. Alsaloussi, 31 yaşındaki fenomene "Seninleyken evdeyim" sözleriyle yanıt verdi.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde sevgilisiyle birlikte ABD'de bulunan Büyük Kanyon Ulusal Parkı'na giden Subaşı, aşka gelerek duygusal bir paylaşıma imza atmıştı.

"Meedo bana dünyanın 8'inci harikası dedi" notuyla paylaşım yapan fenomenin romantizm kokan karesi, beğeni ve yorum yağmuruna tutulmuştu.


Melih Gökçek'ten önemli açıklamalar!
Mardin'deki suikast girişimine 3 tutuklama
İstanbul’da ‘Gizli stokçuluk’ gözler önüne serildi! Zincir market çalışanları tek tek itiraf etti
Bakan Karaismailoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması: Dünyanın en önemli firmalarıyla görüşüyoruz
İBB'nin PKK kadrosu part 2! Bakalım Ekrem İmamoğlu ve Murat Ongun buna ne diyecek! 26 Kasım’da örgüte eleman kazandıran kadını...
Kur operasyonu sonrası hortlayan Ahmet Necdet Sezer CHP etkinliğinde! Kemal Kılıçdaroğlu'nun dibinden ayrılmıyor
İETT'nin vukuatları bitmiyor! Yerler farklı başrol aynı! İBB'nin iş bilmezliği gözler önüne serildi
CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun CIA bağlantılı daire başkanı Yavuz Saltık'ın FETÖ'cü Ahmet Altan'la dostluğu
Asgari ücret 2022 için son viraja girildi! Bu ayrıntılara dikkat: Asgari ücret ve AGİ ne kadar, kaç TL olacak?
İşkenceye 3 yıl direnen genç: Dünyaya Esed zulmünü anlatıyor
Bakan Murat Kurum'dan CHP'ye Kanal İstanbul tepkisi: 'Bürokrat direniyor' yalanını piyasaya sürdünüz
Şımarık Atina, AİHM’i yok sayıyor
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den iş dünyasına güven mesajı
CHP’li belediyeler vurgun! Milyonluk fonu buharlaştırdılar
Uğur Şahin'den Omicron varyantıyla ilgili önemli açıklama: Güvendeyiz diyemem ama...
İşverenler dikkat! e- Tebligat başvuru süresi uzatıldı
Murat Kurum'dan CHP'ye: İzmir'de yaptığınız bir projeyi söyleyebilir misiniz
Meryem Betül Çavdar dünya şampiyonu oldu
Bakan Koca'dan Omicron açıklaması
Sincar'a hava harekatı! Çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi!
Şehir felaketi yaşıyor! Onlarca insan göçük altında

Şehir felaketi yaşıyor! Onlarca insan göçük altında

Bursa'da baldızına evlenme teklif eden kocaya mahkemeden şok karar!

Bursa'da baldızına evlenme teklif eden kocaya mahkemeden şok karar!

Meteoroloji'den il il hava durumu uyarısı! Bu illerde olanlar dikkat

Meteoroloji'den il il hava durumu uyarısı! Bu illerde olanlar dikkat

İngiliz uzmanlardan korkutan senaryo: 75 bin ölüm olabilir

İngiliz uzmanlardan korkutan senaryo: 75 bin ölüm olabilir

Bir parmak 4 milyona neden oldu! Yaşlı adamın güveni başına büyük iş açtı

Bir parmak 4 milyona neden oldu! Yaşlı adamın güveni başına büyük iş açtı

Benzinli ve dizel araçların fişleri çekiliyor! Volkswagen, Mercedes, BMW, Renault, Fiat ve diğerleri resmen açıkladı, tarih verdi

Benzinli ve dizel araçların fişleri çekiliyor! Volkswagen, Mercedes, BMW, Renault, Fiat ve diğerleri resmen açıkladı, tarih verdi