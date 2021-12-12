  • USD: 13,83 - 13,86
  • EURO: 15,61 - 15,64
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Sevgilisiyle verdiği pozlar dudak uçuklattı

Survivor yarışmasında verdiği mücadeleyle hafızalara kazınan Berna Keklikler, TikTok fenomeni yeni sevgilisiyle olay olacak pozlar verdi. Değişimiyle gündemden düşmeyen Berna Keklikler, Aruba'lı TikTok fenomeni sevgilisi Gil Croes ile çektikleri fotoğrafları Instagram hesabından paylaştı.

Ekleme: 12.12.2021 - 01:39 Güncelleme: 12.12.2021 - 01:40 / Editör: Ozge Selin
Sevgilisiyle verdiği pozlar dudak uçuklattı
Survivor yarışmasıyla adını duyuran Berna Keklikler, değişimiyle adından sürekli söz ettiriyor. Sosyal medya paylaşımlarıyla da çok konuşulan Keklikler, bu sefer de yeni sevgilisiyle dillerden düşmüyor.

BERNA KEKLİKLER'DEN OLAY YARATAN POZLAR

Survivor’dan sonra gündemden düşmeyen yarışmacılar her yaptıklarıyla takip edilmeye devam ediliyor. Adeta attıkları adım gündem oluyor diyebiliriz. Survivor’dan sonra ünü artan kişilerden biriside Berna Keklikler.

Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan Berna Keklikler, yaptığı paylaşımlarla çok konuşuluyor. Bu seferde sevgilisi ile paylaştığı pozlar gündemde.

2017 yılında katıldığı Survivor yarışmasıyla ünlenen Berna Keklikler, sosyal medya hesabında yayınladığı cüretkâr pozlarıyla magazin gündemine bomba gibi düştü. Berna Keklikler'in son halini görenler "Bu Berna mı?" sorusunu sormadan edemedi.

Şimdi de TikTok fenomeni sevgilisiyle ağızları açık bırak Keklikler, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımın altına "seni buldum" yazdı.



Uğur Şahin'den Omicron varyantıyla ilgili önemli açıklama: Güvendeyiz diyemem ama...
İşverenler dikkat! e- Tebligat başvuru süresi uzatıldı
Murat Kurum'dan CHP'ye: İzmir'de yaptığınız bir projeyi söyleyebilir misiniz
Meryem Betül Çavdar dünya şampiyonu oldu
Bakan Koca'dan Omicron açıklaması
Sincar'a hava harekatı! Çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi!
Bakan Bilgin'den flaş asgari ücret açıklaması
Tahir Güven'in öldürüldüğü saldırıya ilişkin yeni gelişme! HDP'li vekilin kardeşi tutuklanarak cezaevine gönderildi
Trabzonspor, Antalya deplasmanında mağlup oldu
Londra'da art arda 3 patlama!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 'Türkiye’de ilaç bulunamıyor' haberlerinin somut gerçekle ilgisi yoktur
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den iş dünyası ile önemli buluşma gerçekleştirdi!
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'den CHP açıklaması: Ajanslara trilyonlarca para dökülüyor
Sağlık Bakanlığı 11 Aralık 2021 Kovid-19 vaka ve vefat tablosu
Meteoroloji'den İstanbul ve İzmir için kritik uyarı: Kuvvetli geliyor...
Galatasaray'da dev operasyon! 3 transfer geliyor, Fatih Terim 3 ismin biletini kesti!
MSB duyurdu! Saldırı hazırlığındaki 2 terörist etkisiz hale getirildi
Muharrem İnce'den eski partisi CHP'ye çok ağır sözler: Vicdansızlar, yalancılar, sahtekarlar...
Milli Savunma Bakanlığı 'Cinsel hayat yönetmeliği' başlıklı haberi yalanladı
MHP'li Lideri Devlet Bahçeli bu sözlerle duyurdu! Tarihi bir adım attık
Mehmetçiğin yeni yardımcısı METİ Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterine girdi

Mehmetçiğin yeni yardımcısı METİ Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterine girdi

Ankara'da katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Ankara'da katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Düzce'de oğlunu ziyarete gitmişti! 6. kattan düşüp öldü....

Düzce'de oğlunu ziyarete gitmişti! 6. kattan düşüp öldü....

İngiliz uzmanlardan korkutan senaryo: 75 bin ölüm olabilir

İngiliz uzmanlardan korkutan senaryo: 75 bin ölüm olabilir

Bir parmak 4 milyona neden oldu! Yaşlı adamın güveni başına büyük iş açtı

Bir parmak 4 milyona neden oldu! Yaşlı adamın güveni başına büyük iş açtı

Benzinli ve dizel araçların fişleri çekiliyor! Volkswagen, Mercedes, BMW, Renault, Fiat ve diğerleri resmen açıkladı, tarih verdi

Benzinli ve dizel araçların fişleri çekiliyor! Volkswagen, Mercedes, BMW, Renault, Fiat ve diğerleri resmen açıkladı, tarih verdi