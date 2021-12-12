Sevgilisiyle verdiği pozlar dudak uçuklattı

Survivor yarışmasıyla adını duyuran Berna Keklikler, değişimiyle adından sürekli söz ettiriyor. Sosyal medya paylaşımlarıyla da çok konuşulan Keklikler, bu sefer de yeni sevgilisiyle dillerden düşmüyor.BERNA KEKLİKLER'DEN OLAY YARATAN POZLARSurvivor’dan sonra gündemden düşmeyen yarışmacılar her yaptıklarıyla takip edilmeye devam ediliyor. Adeta attıkları adım gündem oluyor diyebiliriz. Survivor’dan sonra ünü artan kişilerden biriside Berna Keklikler.Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan Berna Keklikler, yaptığı paylaşımlarla çok konuşuluyor. Bu seferde sevgilisi ile paylaştığı pozlar gündemde.2017 yılında katıldığı Survivor yarışmasıyla ünlenen Berna Keklikler, sosyal medya hesabında yayınladığı cüretkâr pozlarıyla magazin gündemine bomba gibi düştü. Berna Keklikler'in son halini görenler "Bu Berna mı?" sorusunu sormadan edemedi.Şimdi de TikTok fenomeni sevgilisiyle ağızları açık bırak Keklikler, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımın altına "seni buldum" yazdı.