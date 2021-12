Merve Özbey: 2021 bana kızımı verdi

Konser öncesi basın mensuplarına röportaj veren Merve Özbey, '2021 yılı sizin için nasıl geçti?' sorusunu 'Her şeyden önce 2021'de kızım dünyaya geldi. İşlerim iyi gidiyor. Kızımın, benim, eşimin sağlığı iyi daha ne isteyeyim her şey yolunda çok şükür” diyerek yanıtladı.'ÖNCE SAĞLIK, GERİSİ YALAN'Röportajın devamında '2022 yılından beklentiniz nedir?' sorusuna Özbey, “Öncelikle şunu söyleyeyim ki önce sağlık sıhhat, gerisi yalan. Allah sağlık verirse 2022'nin ilk çeyreğinde her ay bir Merve Özbey şarkısı dinleyicilerimizle buluşacak. İlk olarak Sinan Akçıl ve Mustafa Ceceli ile yeni şarkımız çıkacak, devamında sürpriz projelerimiz var” dedi.Konsere siyah uzun elbisesiyle başlayan Özbey, ikinci bölümdesiyah tüllü, mini elbisesiyle sahne aldı. Özbey, konser sırasında pop müziğin sevilen ismi Sinan Akçıl'ı sahneye davet etti. Özbey ve Akçıl sahnede 2019'a damga vuran 'Yaramızda Kalsın'nı ve 'Anlayamazsın'ı birlikte seslendirdi.Şarkıcı Merve Özbey, Şubat 2020'de Kenan Koçak ile nikah masasına oturmuştu. Çift, şubat ayında ise ilk çocukları Elif Özüm'e kavuşmuştu. Geçtiğimiz haftalarda bebeğinin yüzünü gösteren çiçeği burnunda anne, kızı ile paylaşımlarına devam ediyor.'BEN GIDI VE YANAK!'Önceki gün Elif Özüm ile birlikte bahçede objektif karşısına geçen Özbey, adeta güzel havanın tadını çıkardı. O anları Instagram hesabından yayınlamayı ihmal etmeyen ünlü şarkıcı, kızı ile eğlenceli fotoğrafına, 'Merhaba, ben gıdı ve yanak... Zaten annem de bandana diye yastık almış kafama...' şeklinde bir not düştü.Çiçeği burnunda anne Merve Özbey'in Elif Özüm ile olan paylaşımı kısa sürede; 133 binden fazla beğeni ve çok sayıda yorum aldı.'ANNE-KIZ GÜNEŞİ GÖRDÜK'Daha önce de minik bebeği Elif Özüm ile birlikte bahçede objektif karşısına geçen Özbey, adeta sıcak havanın tadını çıkarmıştı. O anları Instagram hesabından yayınlamayı ihmal etmeyen ünlü şarkıcı, 'Anne-kız güneşi gördük' ifadelerini kullanmıştı.'MELEK YAVRUM BENİM'Özbey, bu fotoğrafı da; 'Bugün 40'ımız doldu... Allah'ım dileyen isteyen herkese nasip etsin. Evlatlarımıza sağlık, sıhhat, iyi gün göstersin... Melek yavrum benim... Ömrün hep huzurlu olsun. Pamuk şeker kızım benim... Ayağına hiç taş değmesin... Ömrümüz yettiği sürece hep yanındayız. Dualarınızı eksik etmeyin. Bir 'Maşallah'ınızı alırız' diyerek paylaşmıştı.'GEL BAKALIM GÜZEL KIZIM'Şarkıcı, kız bebek dünyaya getireceğini ise, 'Gel bakalım güzel kızım... Ailene, vatanına, dünyaya güzellikler, hayırlar getir... Çok şükür...' sözleriyle duyurmuştu.