İşte Survivor 2022 kadrosu!
Survivor 2022 kadrosu, All Star olarak gerçekleşecek olan bu yılki format öncesi açıklandı. Acun Ilıcalı'nın resmi sosyal medya hesabı üzerinden duyurulan Survivor 2022 All Star yarışmacıları arasında önemli isimler yer alıyor. Peki, bu yıl pek çok tahminin yer aldığı Survivor 2022 kadrosu içerisinde kimler yer alıyor? İşte, All Star yarışmacıları hakkında detaylı bilgiler ve Survivor 2022'nin resmi olarak başlayacağı tarih hakkında detaylar
'Survivor All Star ne zaman başlıyor, Survivor All Star kadrosunda kimler olacak?' sorularının cevapları belli oldu. Acun Ilıcalı, Survivor All Star kadrosunu açıkladı.
Survivor All Star kadrosu belli oldu. Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Survivor All Star'da yarışacak isimleri duyurdu.
İşte 2022 yılında Survivor All Star'da yarışacak isimler...
SURVİVOR 2022 ÜNLÜLER KADROSU
Survivor 2022 ünlüler kadrosu içerisinde şu isimler yer alıyor;
Adem Kılıçcı
Çağan Atakan Arslan
Furkan Kızılay
Mert Öcal
Sercan Yıldırım
Barış Murat Yağcı
Batuhan Karacakaya
Aycan Yanaç
Elif Gören
Merve Aydın
Nagihan Karadere
Sema Aydemir
Birsen Bekgöz
SURVİVOR 2022 GÖNÜLLÜLER KADROSU
Survivor 2022 gönüllüler kadrosu içerisinde şu isimler yer alıyor;
Gökhan Keser
Ogeday Girişken
Anıl Berk Baki
Hikmet Tuğsuz
Ardahan Uzkanbaş
Berkan Karabulut
Yasin Obuz
Gizem Kerimoğlu
Berna Keklikler
Sude Burcu
Seda Aydemir
Evrim Keklik
Nisa Bölükbaşı