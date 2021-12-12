İşte Survivor 2022 kadrosu!

Survivor 2022 kadrosu, All Star olarak gerçekleşecek olan bu yılki format öncesi açıklandı. Acun Ilıcalı'nın resmi sosyal medya hesabı üzerinden duyurulan Survivor 2022 All Star yarışmacıları arasında önemli isimler yer alıyor. Peki, bu yıl pek çok tahminin yer aldığı Survivor 2022 kadrosu içerisinde kimler yer alıyor? İşte, All Star yarışmacıları hakkında detaylı bilgiler ve Survivor 2022'nin resmi olarak başlayacağı tarih hakkında detaylar