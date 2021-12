İşte Survivor 2022 kadrosu!

Survivor 2022 kadrosu, All Star olarak gerçekleşecek olan bu yılki format öncesi açıklandı. Acun Ilıcalı'nın resmi sosyal medya hesabı üzerinden duyurulan Survivor 2022 All Star yarışmacıları arasında önemli isimler yer alıyor. Peki, bu yıl pek çok tahminin yer aldığı Survivor 2022 kadrosu içerisinde kimler yer alıyor? İşte, All Star yarışmacıları hakkında detaylı bilgiler ve Survivor 2022'nin resmi olarak başlayacağı tarih hakkında detaylar

'Survivor All Star ne zaman başlıyor, Survivor All Star kadrosunda kimler olacak?' sorularının cevapları belli oldu. Acun Ilıcalı, Survivor All Star kadrosunu açıkladı.Survivor All Star kadrosu belli oldu. Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Survivor All Star'da yarışacak isimleri duyurdu.İşte 2022 yılında Survivor All Star'da yarışacak isimler...SURVİVOR 2022 ÜNLÜLER KADROSUSurvivor 2022 ünlüler kadrosu içerisinde şu isimler yer alıyor;Adem KılıçcıÇağan Atakan ArslanFurkan KızılayMert ÖcalSercan YıldırımBarış Murat YağcıBatuhan KaracakayaAycan YanaçElif GörenMerve AydınNagihan KaradereSema AydemirBirsen BekgözSURVİVOR 2022 GÖNÜLLÜLER KADROSUSurvivor 2022 gönüllüler kadrosu içerisinde şu isimler yer alıyor;Gökhan KeserOgeday GirişkenAnıl Berk BakiHikmet TuğsuzArdahan UzkanbaşBerkan KarabulutYasin ObuzGizem KerimoğluBerna KekliklerSude BurcuSeda AydemirEvrim KeklikNisa Bölükbaşı